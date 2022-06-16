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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رؤية 2030.. وزارة الشباب والرياضة عن منحة ناصر: دعم للشباب والاستثمار فيهم

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

كشف محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة.

 

وقال  محمد فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" منحة ناصر للقيادة الدولية يشارك فيها 65 دولة يمثلهم 150 شاب وفاته من مختلف دول العالم ".

 

 وأضاف محمد فوزي :" في النسخة الثالثة من منحة ناصر تم تنظيم زيارة للمشاركين بالمنحة لـ متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وتم تنظيم زيارة لمجلس النواب والشيوخ ووزارة الخارجية".

 

وتابع محمد فوزي:"  كان هناك ندوات تثقيفية ترتبط بالكثير من القضايا التي تهم العالم ومنها التغيرات المناخية ".

 

وأكمل محمد فوزي:"  رئيس الوزراء أكد في المؤتمر أن منحة ناصر لها دور كبير في دعم الشباب والعمل على الاستثمار فيهم، ومنحة ناصر أحد اهم الأليات التي تحرص مصر على تنفيذها، واحد آليات رؤية مصر 2030 وأوجه تفعيل شراكة الجنوب جنوب وخاطرة طريق الاتحاد الأفريقي ".

 

ولفت محمد فوزي:"  يتم التقديم لـ المنحة في موعد محدد في كل عام من خلال وزارة الشباب والرياضة وذلك عن طريق بوابة  الوزارة ويتم اتباع ضوابط ومعايير محددة للاختيار ".

 

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