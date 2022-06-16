عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة عبد الرحمن تكشف أصعب مشاهدها في مسلسل ريفو| خاص

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن

كشفت الفنانة سارة عبد الرحمن عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال تصوير مسلسل ريفو الذي عرض على احد المنصات الإلكترونية.

وقالت"عبد الرحمن" ان مشهد المواجهة مع صدقي ضخر كان صعبا جدا خاصة انه يبرز الجانب السئ من شخصية ياسمين وحضرنا له كثيرا.

وكانت قد عبرت الفنانة سارة عبد الرحمن عن سعادتها للتواجد في مسلسل ريفو الذي عرض على احد المنصات الالكترونية وأكدت انها تلقت ردود فعل رائعة على العمل.

سارة عبد الرحمن: ياسمين في ريفو مختلفة عني وتحديت نفسي بها.. خاص

تامر هاشم: لم أجد صعوبة فى تقديم شخصية لاعب الدرامز بمسلسل ريفو


وأوضحت "عبد الرحمن" ان شخصية ياسمين التي تجسدها مختلفة عنها تمام وكانت متخوفة منها في البداية ولكن تحدت نفسها وقررت ان تخوض المغامرة خاصة انها تظهر في زمنين مختلفين.

مسلسل ريفو تدور أحداثه حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة فى فترة التسعينيات، ونجحت فى تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وهو من بطولة فرقة "كايروكى" وعدد من كبير من النجوم، أبرزهم: أمير عيد وصدقى صخر وتامر هاشم وحسن أبوالروس، إلى جانب الفنانة الأردنية ركين سعد.

الموسيقى المنصات الالكترونية مسلسل صدقي صخر سارة عبد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

تراجع سعر ​​الدولار عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة

انخفضت 220 جنيها خلال شهر .. أسعار الذهب في مصر اليوم

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

سبب رفض حسين الشحات الاحتفال بهدفه أمام إيسترن كومباني

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. نوال الزغبي تهاجم صحفيا لبنانيا عبر تويتر.. زوجة جاستن بيبر تكشف تفاصيل حالته الصحية

لوسي تكشف سر غيابها عن المسرح وتحمسها للحفيد| خاص

تفاصيل حفل فرسان الشرق للتراث على مسرح الجمهورية

سارة عبد الرحمن: ياسمين في ريفو مختلفة عني وتحديت نفسي بها.. خاص

غدا.. عبد الحليم وشادية على مسرح العرائس بساقية الصاوي

فضل شاكر يعود بأغنية خلينا نعيش

دنيا عبد العزيز: تقديم الاستعراضات كان حلما وتحقق بـ زقاق المدق..والمعالجة مختلفة|فيديو

انجى كيوان تكشف كواليس مسلسل ستات بيت المعادى

ترشيحاتنا

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان

دعاء نبوي يحفظ جسدك من الأمراض

هشام إبراهيم: الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت ضغوطا على موازنات الدول الكبرى.. فيديو

شوقي: لم أتحدث عن مناهج 5 ابتدائي والأخبار المتداولة كلام فارغ

أمريكا: الصين على الجانب الخاطئ من التاريخ بحرب أوكرانيا

ميدو يوجه نصيحة لطارق حامد: اخرج من الباب الكبير في الزمالك|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

يحتاج جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الحلو |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ