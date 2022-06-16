سارة عبد الرحمن تكشف أصعب مشاهدها في مسلسل ريفو| خاص

كشفت الفنانة سارة عبد الرحمن عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال تصوير مسلسل ريفو الذي عرض على احد المنصات الإلكترونية.

وقالت"عبد الرحمن" ان مشهد المواجهة مع صدقي ضخر كان صعبا جدا خاصة انه يبرز الجانب السئ من شخصية ياسمين وحضرنا له كثيرا.

وكانت قد عبرت الفنانة سارة عبد الرحمن عن سعادتها للتواجد في مسلسل ريفو الذي عرض على احد المنصات الالكترونية وأكدت انها تلقت ردود فعل رائعة على العمل.



وأوضحت "عبد الرحمن" ان شخصية ياسمين التي تجسدها مختلفة عنها تمام وكانت متخوفة منها في البداية ولكن تحدت نفسها وقررت ان تخوض المغامرة خاصة انها تظهر في زمنين مختلفين.

مسلسل ريفو تدور أحداثه حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة فى فترة التسعينيات، ونجحت فى تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وهو من بطولة فرقة "كايروكى" وعدد من كبير من النجوم، أبرزهم: أمير عيد وصدقى صخر وتامر هاشم وحسن أبوالروس، إلى جانب الفنانة الأردنية ركين سعد.