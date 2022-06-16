الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن ارتفاع الأسعار.. وتكشف مصير الكهرباء والسولار من الزيادات

تحدث السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء٫ عن العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري والتي من ضمنها أسعار الكهرباء والسولار٫ ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

الحكومة عن قرار الفيدرالي برفع الفائدة: تضع السيناريو الأسوأ في التعامل مع الأزمات.. فيديو

علق السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 75 نقطة أساس.

وقال "سعد"، المداخلة الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، إن الحكومة تضع السيناريو الأسوأ في التعامل مع الأزمات.

وأضاف: "وضعنا لسيناريو الأسوأ للأزمة العالمية وهو استمرار الحرب الروسية الأوكرانية"، مردفا: "الحكومة لديها إجراءات عديدة لمواجهة أي سيناريوهات قد تحدث في الأسواق العالمية الفترة القادمة".

واسترسل: "كنا متوقعين أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيقوم برفع الفائدة، لأننا نتحدث عن معدلات تضخم غير مسبوقة في الولايات المتحدة لم تشهدها منذ 40 عاما".

وأكد: "الدولة المصرية متحسبة لكل هذا والحكومة تضع نصب أعينها تخفيف الآثار التضخمية للأزمة على المواطن وهو ما تمثل في إرجاء زيادة أسعار الكهرباء”.

تكتلات عالمية .. الوزراء : استثمارات أوروبية قادمة في الهيدروجين الأخضر.. فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها إمكانيات كبيرة في منشآت تسييل الغاز.

وأضاف "سعد"، المداخلة الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "الاستثمارات الكبيرة التي ضختها مصر في منشآت بقطاع البترول خلال الفترة الماضية مكنتها للتحول إلى ممر للطاقة ومركزا للطاقة للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر".

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "لم نكن سنتمكن من الاستفادة من الموقع الجغرافي للدولة المصرية بدون البنية التحتية التي تم العمل عليها"، متابعا: "نعمل على مشروعات الهيدروجين الأخضر وسنصبح أيضا ممر لنقل هذا النوع من الطاقة الجديدة والمتجددة".

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "تم توقيع 6 مذكرات تفاهم مع أكبر تكتلات عالمية في مجال الهيدروجين الأخضر"، لافتا: "هناك استثمارات أوروبية في الفترة القادمة في مجال الهيدروجين الأخضر”.

الحكومة تكشف مصير الكهرباء والسولار من الزيادات خلال الفترة المقبلة ..فبديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار شرائح الكهرباء حتى إعادة النظر في قرار رئيس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر وذلك بحلول الأول من يناير 2023.

وأضاف "سعد"، المداخلة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"،: "إذا استمرت الأزمة الاقتصادية العالمية سيكون هناك إعادة نظر في القرار"، لافتا: "الحكومة تحاول تقليل التأثيرات السلبية للأزمة على المواطن المصري”.

وأشار: ": "نحن كحكومة من جانبنا إذا كان في أيدينا شيء نستطيع من خلال أن نتحمل العبء بدلا من المواطن لا نتردد في ذلك".

واسترسل: "سعر السولار في مصر ثابت ولم يتم تحريكه على مدار الـ3 سنوات الماضية"، متابعا: "حدث 11 اجتماع للجنة تسعير الوقود وخلال هذه الاجتماعات تحركت أسعار البنزين ولكن أسعار السولار ظل ثابتا، وذلك إدراكا من الحكومة للتأثير الكبير لسعر السولار على أسعار الكثير من السلع".

وأكد: "لا نعلم القرار الذي ستتخذه لجنة التسعير التقائي للوقود في اجتماعها القادم بشأن ارتفاع سعر السولار”.

من المستفيد؟.. رسالة هامة من الحكومة لـ المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار.. فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا نطلب من المواطنين ترتيب أولوياتهم في الإنفاق الاستهلاكي لحين نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف "سعد"، المداخلة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"،: "المفروض كل مواطن لديه ميزانية معينة يدبر من خلالها احتياجاته، والمفرض يفكر تفكير اقتصادي رشيد فيما يخص احتياجاته".

واسترسل: "السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "على المواطن أن يرتب أولوياته وأن يعطي الأولوية للاحتياجات الأساسية وإذا كان هناك احتياجات معينة يستطيع المواطن تأجيلها فيفضل تأجيلها للتركيز على الأساسيات".

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "إذا كان هناك استهلاك من سلعة معينة أو حتى استهلاك في الكهرباء أو في الخدمات يستطيع المواطن أن يقلل منه فهو المستفيد الأول"، مؤكدا: "المواطن هو المستفيد الأول من أي عمليات ترشيد سيقوم بها".



زيادات الأسعار.. الحكومة: لا نتردد في تحمل العبء بدلا من المواطن|فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف "سعد"، المداخلة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"،: "الحكومة تبذل جهودا متواصلة لمواجهة الزيادات في الأسعار عالميا للتخفيف من آثارها على المواطنين".

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "نحن كحكومة من جانبنا إذا كان في أيدينا شيء نستطيع من خلاله أن نتحمل العبء بدلا من المواطن لا نتردد في ذلك".