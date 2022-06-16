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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أكبر تلسكوب لاسكلي في العالم يلتقط أصواتا غريبة قادمة من الفضاء

صدى البلد

اكتشف أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم أصوات غريبة ومشبوهة من أعماق الفضاء الخارجي يمكن أن تكون دليلاً على وجود كائنات فضائية.

عين السماء الصينية تلسكوب كروي ضخم بفتحة 500 متر، وقد بدأ العمل فقط في عام 2020 ولكنه أبلغ بالفعل عن ثلاث إشارات من خارج كوكبنا.

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أعلنت الدولة الواقعة في شرق آسيا أنها بدأت رسميًا البحث عن حياة خارج الأرض قبل ثلاث سنوات ، حيث بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في أخذ التقارير عن الأجانب والأطباق الطائرة على محمل الجد مع قيام البنتاغون الأمريكي مؤخرًا بإجراء تحقيق.

سرعان ما أزال موقع Science and Technology Daily الصيني الإخباري المدعوم من الدولة تقريرهم عن الاكتشافات لسبب غير معروف، ولكن ليس قبل أن يلقى جذبًا واسع النطاق عبر الإنترنت.

ويستخدم مشروع Sky Eye إشارات مغناطيسية كهربائية ضيقة النطاق تسمح للأقواس بالتقاط ترددات شديدة الحساسية من الكواكب الأخرى.

إنها بحجم حوالي 30 ملعب كرة قدم ولديها القدرة على رؤية 11 مليار سنة ضوئية هائلة في الفضاء، واحتاج المشروع إلى مساحة كبيرة كهذه اضطروا إلى تدمير قرية من 65 شخصًا لبنائها.

طرد المسؤولون الحكوميون أيضًا 9000 من السكان المحليين في القرى المجاورة حتى يتمكنوا من الحصول على دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال حول التلسكوب الخاص بهم.

يقول الخبراء إن المشروع قد يكون أفضل فرصة للجنس البشري للعثور على دليل على وجود كائنات فضائية.

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قال البروفيسور تشانغ تونغجي ، كبير العلماء وراء مخطط بملايين الجنيهات ، إنهم التقطوا عدة إشارات كهرومغناطيسية ضيقة النطاق.


لقد تفاخر سابقًا بأن الصين 'من المحتمل أن تجد الحياة الفضائية أولاً' كما لو أن الغرب لديه خبرة أكبر 'يمكن لتلسكوبنا اكتشاف الأشياء التي لا يستطيع تلسكوبها اكتشافها'.

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