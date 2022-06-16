أبو العينين يحتفي بالذكرى الـ 70 لجريدة «الأخبار»: تاريخ يحمل بين صفحاته ملامح مصر

احتفى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمرور 70 عامًا على العدد الأول من جريدة الأخبار العريقة، وذلك من خلال مقال على صفحات الجريدة في عيدها الـ 70، حيث أشاد أبو العينين بصحفيي جريدة الأخبار السائرين على خطى ونهج مؤسسيها من التميز والاحتراف والحفاظ على أمانة الكلمة.

وهنأ أبو العينين، كل من أسهم عبر التاريخ فى هذه المؤسسة العريقة، مقدمًا التحية لكل من الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، والكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير «الأخبار».

وقال أبو العينين في مقاله: «تمر خلال هذه الأيام الذكرى الـ70 لانطلاق العدد الأول من جريدة «الأخبار» التى ولدت صحيفة عملاقة وعنوانًا للحقيقة لتزداد توهجًا مع إشراقة كل صباح عبر سنواتها.. جريدة «الأخبار» ليست مجرد صحيفة ارتبطت بوجداننا ولكنها تاريخ يحمل بين طيات صفحاته أزمنة وعقوداً طويلة من ملامح مصر بأفراحها وانكسارها وانتصاراتها فهى «سجل صحفى لتاريخ وطننا».

وتابع وكيل مجلس النواب: إن أكثر ما يبهرنى فى حلم مصطفى وعلى أمين الذى بدأ من شقة على سطح عقار فى قصر النيل لتتحول «الأخبار» إلى رائدة صحافة الملايين، هى قدرة المؤسسة العريقة على صنع أجيال جديدة من «الجورنالجية» المحترفين أصحاب المواهب الذين يسيرون على خطى المؤسسين فى الحفاظ على أمانة الكلمة والمصداقية وحرية الرأى والتعبير.. فكل جيل تتبعه أجيال أخرى تمتلك الكفاءة والموهبة.. جريدة «الأخبار» «مصنع الجورنالجية» أصحاب الفكر والرؤية ومفرخة المواهب فى بلاط صاحبة الجلالة.

مقال النائب محمد أبو العينين

وأكد أبو العينين أن جريدة «الأخبار» عبر تاريخها احتضنت رموز الإبداع وكبار الكتاب الذين تركوا بصمات فى الصحافة العربية وفى نشأة ووجدان كل مصرى «محمد التابعى، جلال الدين الحمامصى، سعيد سنبل، موسى صبرى، كامل الشناوى، أحمد بهاء الدين، الساخر أحمد رجب، الفنان مصطفى حسين، جلال دويدار، ياسر رزق ».. كثيرون من عظماء الفكر والأدب الذين رحلوا ومازالوا يعيشون بيننا بفكرهم وكلماتهم المضيئة.. لتتحول صحيفة «الأخبار» عبر سنواتها وبجهود أبنائها إلى مؤسسة عملاقة فى شارع الصحافة تضم عشرات الإصدارات فى السياسة والرياضة والأدب والفن.. وتطلق منتدى «الأخبار» الاقتصادى الذى أصبح ملتقى سنويا للمسئولين وأصحاب الفكر لطرح الرؤى الاقتصادية لمستقبل وطننا.

وأضاف أن عمر المؤسسات الإعلامية لا يقاس بالسنوات ولكن بما تتركه من أثر فى قلوب قرائها.. و«الأخبار» امتلكت قلوب قرائها لعقود طويلة بأمانة الكلمة والحقيقة والاهتمام بقضايا الناس والاقتراب من البسطاء.. جريدة «الأخبار» أول صحيفة يصدرها مصرى وأول من ابتدعت الصحافة الإنسانية عبر باب «ليلة القدر» والتى صارت معها «الأخبار» مؤسسة للخير ومن مكونات القوى الناعمة لوطننا ومنبرا للتنوير والثقافة وبناء الإنسان فى مجتمعنا. كما ارتقت بمستواها الصحفى ليتناسب مع التطورات التى تشهدها الساحة الإعلامية لتواكب تكنولوجيا العصر فى الصحافة.

وفي الختام هنأ أبو العينين صحفيي الجريدة قائلًا: كل عام وجريدة الأخبار و«جورنالجية» مصر فى نجاح وتألق.. وأهنئ كل من أسهم عبر التاريخ فى هذه المؤسسة العريقة.. كل التحية والتقدير لكتيبة «الأخبار» وقياداتها: الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، والكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير «الأخبار» - اللذين يقدمان صحافة حقيقية تستهدف الوعى «تساند الوطن وتنتصر للمواطن».. فالكلمة أمانة وجريدة «الأخبار» حملت الأمانة بشرف واحترافية ووطنية عبر تاريخها العريق.. أتمنى لجريدة «الأخبار» والصحافة المصرية التقدم والازدهار فى ظل عصر جديد من الإنجازات يعيشه وطننا تحت قيادة الرئيس السيسى.. عصر الجمهورية الجديدة بما تحمله من فكر ورؤية وبناء للإنسان وحياة كريمة للمصريين.