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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأجواء رومانسية.. شيماء سيف رفقة زوجها في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة شيماء سيف، صورا جديدة رفقة زوجها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت شيماء سيف مع زوجها بأجواء رومانسية، ودعمهم جمهورهم على السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات: ربنا يخليكم لبعض.

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يذكر أن  فريق عمل مسرحية "عائلة تس"  استأنفوا عروضهم بالسعودية وذلك خلال موسم جدة ، خلال الشهر الحالى ، والمسرحية من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا .

تتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنع للمياه الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الأب ، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب " الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه  في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

شيماء سيف Instagram رومانسي

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