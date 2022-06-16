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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يهنئ الدكتور أحمد درويش لفوزه بجائزة البابطين في نقد الشعر

الدكتور أحمد درويش
الدكتور أحمد درويش

قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور أحمد درويش أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم، لفوزه مناصفة في مجال نقد الشعر بجائزة "عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري" في دورتها الثامنة عشرة 2022.

وأشاد الدكتور محمد الخشت بإسهامات الدكتور أحمد درويش النقدية المتميزة، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تكليلا للجهود الكبيرة لأحد أعلام وقامات جامعة القاهرة في مجال النقد الأدبي.

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جدير بالذكر أن الدكتور أحمد درويش أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المقارن بكلية دار العلوم، ناقد أدبى كبير، حصل على دكتوراة الآداب والعلوم الإنسانية تخصص نقد أدبى وأدب مقارن من جامعة السوربون بباريس عام 1982 وعمل أستاذا للبلاغة والنقد الأدبي المقارن بكلية دار العلوم عام 1993 وتولى عمادة كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس من عام 1996 إلى 1999 ومستشار رئاسة الجامعة ذاتها للشؤون الثقافية والإعلامية بدرجة عميد حتى عام 2001 وشغل منصب وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة 2004.

ونال الدكتور أحمد درويش العديد من التكريمات والجوائز أهمها : جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2008، ودرع جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1999، ودرع جامعة إشبيلية في إسبانيا، ودرع جامعة السلطان قابوس، ووسام مؤسسة البابطين الثقافية في الكويت عام 2001، وجائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر عام 1964.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية دار العلوم Jobs Education

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