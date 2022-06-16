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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مركز شباب وناد ومحطة تجفيف خضروات

صدى البلد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢١٣  لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة ١.٤٣ فدان تقريبا تعادل ٦٠٠٧ م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الرزيقات بمركز إسنا بمحافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة مركز شباب.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة ٢٠٠٠ متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة محطة تجفيف خضراوات وفاكهة بالطاقة الشمسية.

وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة ٥.٥ فدان تقريبا تعادل ٢٣١١٨ م الكائنة ناحية بنها بمحافظة القليوبية لاستخدامها في إقامة ناد للمدنيين والعسكريين.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة ٢.٣٩ فدان تقريبا تعادل ١٠٠٧٩ م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية نبق بمحافظة جنوب سيناء لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف.

وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص مساحة ٢٥ فدانا تقريبا تعادل ١٠٤٩٥٩.٢٩ م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بئر العبد بمحافظة شمال سيناء لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس

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