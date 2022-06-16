كل شيء ممكن.. أول تعليق من باتريس بوميل بشأن تدريب منتخب مصر|خاص

علق الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار، على أنباء اقترابه من توليه قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، خلفا لـ إيهاب جلال.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول توصل اتحاد الكرة إلى اتفاق مبدئي مع باتريس بوميل لتدريب منتخب مصر.



وقال باتريس بوميل في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":تدريب منتخب مصر؟ كل شيء ممكن".

أضاف بوميل:" لا استطيع أن اتحدث عن وجود مفاوضات من قبل اتحاد الكرة المصري من عدمه، دعنا ننتظر من ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أعلن مؤخرا تكليف حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب، تحسبا لرحيل إيهاب جلال.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا، اليوم الخميس، لحسم مصير إيهاب جلال مع منتخب مصر.

يذكر أن إيهاب جلال تولى مهمة تدريب منتخب مصر، في شهر أبريل الماضي، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.



كشف حساب إيهاب جلال مع منتخب مصر:



قاد إيهاب جلال منتخب مصر في 270 دقيقة فقط.



اللقاء الأول كان أمام منتخب غينيا، على استاد القاهرة، في افتتاح مشوار منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023، وفاز منتخب مصر بهدف نظيف سجله مصطفى محمد.



المواجهة الثانية، كانت ضد إثيوبيا في الجولة الثانية مع التصفيات الإفريقية على ملعب بينجو بماولاي، وخسر الفراعنة بهدفين دون رد.



المباراة الثالثة كانت أمام كوريا الجنوبية "وديا"، وخسر منتخبنا الوطني بأربعة أهداف مقابل هدف.