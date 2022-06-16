عودة كيروش.. أسماء مميزة مرشحة لتدريب منتخب مصر.. فيديو

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن الأسماء المرشحة بقوة لتدريب منتخب مصر بعد أنباء رحيل إيهاب جلال.



وقال "شلبي" خلال برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2": إن المدرب الفرنسي باتريس بوميل ضمن الأسماء المرشحة لتدريب منتخب مصر، وكان مساعدًا لهيرفي رينارد، وتولى تدريب منتخب كوت ديفوار لكنه فشل في الصعود لكأس العالم 2022 وخرج من الدور الثاني لبطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب مصر.

ولفت إلى أن كارلوس كيروش مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر مجددًا، وهناك مدرب ثالث عالمي مرشح لقيادة المنتخب.

بيان اتحاد الكرة

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا أمس الثلاثاء، من خلال مركزه الإعلامي، ينفى فيه ما تردد عن قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة التقدم باستقالتهم من عضوية المجلس على خلفية الخسارة وديًّا أمام منتخب كوريا الجنوبية برباعية، وخسارته من إثيوبيا الأسبوع الماضي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وجاء نص بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

"لم يتقدم أي عضو باتحاد الكرة بالاستقالة، والكابتن بركات ليس له أي حسابات على فيس بوك أو تويتر ولكن إنستجرام فقط ولم يكتب أو يصرِّح بأي شيء".