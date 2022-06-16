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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يونيدو: استمرار حملة التوعية بشأن ريادة الأعمال في مصر طوال الشهر

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بمصر، استمرار حملة التوعية بشأن ريادة الأعمال طوال شهر يونيو في أربع محافظات هي المنيا، والفيوم، وبني سويف والجيزة، وهي الخطوة الأولى في الدعم الفني متعدد المراحل المقدم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للنساء المشاركات خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

 

تأتي هذه الحملة في إطار البرنامج المشترك “رابحة” بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تحت اسم "التمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق نمو شامل ومستدام في مصر - رابحة"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشاريع مصر جهاز تنمية المشروعات  بتمويل من الحكومة الكندية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية.

 

جدير بالذكر أن برنامج رابحة، الذي تديره منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل كبير في مصر بحلول منتصف عام 2024.

 

ويتم تمويل برنامج رابحة بواسطة الحكومة الكندية، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس الوطني للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

ويهدف البرنامج المشترك الذي يأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 امرأة في القطاع الخاص المصري في سبع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، بني سويف والمنيا.

 

وسيعمل البرنامج على تسخير الإمكانات الكاملة لهؤلاء النسوة بصفتهن رائدات أعمال وموظفات في سلاسل القيمة المستهدفة التالية: نخيل التمر؛ النباتات الطبية والعطرية؛ الحرف اليدوية والمعلومات والاتصالات. 

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