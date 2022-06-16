لأول مرة..  بولستار تكشف عن طراز 5 في مهرجان Goodwood للسرعة

ستظهر سيارة بولستار 5 للمرة الأولى في مهرجان Goodwood للسرعة الأسبوع المقبل ، كما نشرت العلامة التجارية مجموعة صور جديدة لنموذج أولي ما زال تحت التمويهات قيد التشغيل.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات تعد سيارة بولستار 5 هي تطور لمفهوم Precept التي قدمتها الشركة في عام 2020. ولكن مع دخولها مرحلة الإنتاج التجاري ستصل إلى الوكلاء بنسب سيارة كوبيه مألوفة وقاعدة عجلات طويلة تجعلها منافسا محتملا لمرسيدس بنز EQS.

أجرت شركة بولستار عملية مواءمة وتجانس عندما تخلت عن أكثر الميزات غرابة في مفهوم Precept الشبيه بمركبات الفضاء، ولم تدمج هذه العناصر في نسخة الإنتاج التجاري، ومن أبرز تلك العناصر الخطوط الجانبية شديدة الوضوح ، والمرايا الجانبية النحيفة جدا ذات الأجنحة الرقمية، والأبواب الخلفية ذات الفتح العكسي والعجلات المعدنية الضخمة.

وفي حديثه عن حفل الإطلاق الأولى، قال الرئيس التنفيذي لشركة بولستار Thomas Ingenlath: مهرجان جوود وود هو المكان المفضل لدينا لعرض سياراتنا في جو يتخلله الحماس، هذا العام ، يسعدنا أن نعرض بولستار 5 وهي أعلى مستوى نقدمه للعميل. يقوم فريق البحث والتطوير في المملكة المتحدة بعمل رائع في تطوير 5، ونحن فخورون بقدرتنا على تسليط الضوء على عملهم الشاق في هذه المرحلة المبكرة."

لن تكشف الشركة عن المواصفات الكاملة لبولستار 5 قبل أواخر العام المقبل ، لكنها أكدت بالفعل أن سيارتها الصالون الرائدة ستحصل على "مستويات فائقة من صلابة الهيكل" كما أنه يتم بنائها على منصة جديدة تمامًا يتم تطويرها في قاعدة هندسية جديدة في وارويكشاير بالمملكة المتحدة.