التعليم تكشف تفاصيل مسابقة تطبيقات مايكروسوفت لتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية (Championship MOS World) من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجيه وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

وأكدت الدكتورة فتحية خيري مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم أن هذه المسابقة تتلخص تفاصيلها فيما يلي :

تستهدف الطلاب من سن (13 إلي سن 18عام) بالمراحل التعليمية المختلفة

تمت على مستوي الجمهورية بالمرحلة الأولي (التمهيدية)

اشترك بالمرحة الاولى التمهيدية ما يقرب من عدد 3500 طالب تم تصفيتهم إلى 2000 طالب وتم اختبارهم بالمديريات التعليمية.

وأوضحت الدكتورة فتحية خيري مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم أنه :