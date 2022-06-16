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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تكشف تفاصيل مسابقة تطبيقات مايكروسوفت لتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية (Championship MOS World)  من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجيه وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

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وأكدت الدكتورة فتحية خيري مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم أن هذه المسابقة تتلخص تفاصيلها فيما يلي :

  • تستهدف الطلاب من سن (13   إلي سن  18عام) بالمراحل  التعليمية المختلفة
  • تمت على مستوي الجمهورية بالمرحلة الأولي (التمهيدية)
  • اشترك بالمرحة الاولى التمهيدية ما يقرب من عدد 3500  طالب تم تصفيتهم إلى 2000 طالب وتم اختبارهم بالمديريات التعليمية.

وأوضحت الدكتورة فتحية خيري مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم  أنه :

  • سيتم اختيار أفضل 150 طالب على مستوى الجمهورية من حيث أكبر درجه تم الحصول عليها في  أسرع وقت
  • المرحلة النهائية يتم فيها إجراء اختبارات التصفيات النهائية لاختيار أفضل 6 طلاب
  • سيتم استضافة الطلاب الفائزين في مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة  في الفترة من يوم الإثنين 20 يونيو 2022 إلى الأربعاء 22 يونيو  2022.
وزارة التربية والتعليم التعليم مايكروسوفت مسابقة Jobs Education

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