وزير التعليم يكشف التفاصيل الأخيرة لتجهيزات امتحانات الثانوية العامة.. تصحيح امتحانات الأول والثاني الثانوي تم إلكترونيا دون تدخل بشري

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة تفاصيل التجهيزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر.

وزير التعليم: تصحيح امتحانات الأول والثاني الثانوي تم إلكترونيا دون تدخل بشري

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصحيح امتحانات صفي الأول والثاني الثانوي تم بطريق الكتروني دون تدخل بشري نهائيا لضمان العدالة والتصحيح الأمان للطلاب.



وزير التعليم : الامتحانات المركزية تثير قلق المستفيدين من الدروس الخصوصية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الامتحانات المركزية تثير قلق المستفيدين من الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تغيير ثقافة التعلم في المرحلة الثانوية.



يسحب البساط من البعض| وزير التعليم : محاولات لإسقاط فكرة النظام الإلكتروني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيكون هناك عقوبة لمن يحاول الغش في امتحانات الثانوية العامة والقانون سوف يطبق على الطالب وعلى من يساعده في عملية الغش.



مفيش أهالي جنب سور المدرسة| قرارات من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن اليوم قام بعمل فيديو كرانفس مع كل رؤساء اللجان ومديري المديريات والإدارات حول الجمهورية لإعطائهم التعليمات النهائية في إدارة اللجان واحتواء الطلاب والتعامل بحرفية.



وزير التعليم : نحاول تخفيف هيبة امتحانات الثانوية العامة على الطلاب |فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تحاول قدر المستطاع أن تخفف هيبة الامتحانات على الطلاب وتجعل الامتحانات بشكلا عادي تماما.

