وزير التعليم : نحاول تخفيف هيبة امتحانات الثانوية العامة على الطلاب |فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تحاول قدر المستطاع أن تخفف هيبة الامتحانات على الطلاب وتجعل الامتحانات بشكلا عادي تماما.

واضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الوزارة استطاعت الانتهاء من امتحانات بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الثانوي والتعليم الفني والذي وصل عددهم لـ ٢٤ مليون طالب بسلام وأمان وبنتيجة مفرحة للجميع.

وتابع وزير التربية والتعليم أن التركيز الشديد على امتحانات الثانوية العامة يخلق حالة من التوتر وتحاول الدولة تفادي تلك التوتر لدي الطلاب وسوف نطمئن الجميع.