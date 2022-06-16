شيرين رضا : فيلم مغامرات كوكو يناقش قضية الرفق بالحيوان .. فيديو

كشف الفنانة شيرين رضا، عن فيلمها الجديد “مغامرات كوكو” الذي تشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم ، ومن المقرر طرحه للعرض قريبا.

وقالت شيرين رضا فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج MBC Trending:” فيلم مغامرات كوكو بيناقش قضية الرفق بالحيوان ،وان ربنا وصنا عليهم اننا ناخد بالنا منهم.

وأضافت شيرين رضا:"بجسد شخصية دكتورك بيطرية وعالمة ، لما كتبوا الفيلم قالوا مينفعش غيرى ".

ومن ناحية اخرى كشفت الفنانة شيرين رضا عن موعد زفاف حفل غبنتها نور وعن سبب عدم تواجدها بلندن للإحتفال معها بعيد ميلادها عبر برنامج Et بالعربى .

وقالت شيرين رضا :" معنديش وقت احتفل بعيد ميلادها للأسف غير إنى حطلتها صورة على انستجرام أنا بصور وهو فى لندن ".

وعن موعد حفل زفاف ابنتها أوضحت شيرين رضا :"هى اللى تختار أمتى الفرح أنا مقدرش أحدد هى اللى بتبقى حاسة أمتى مستعدة تتجوز ".

كشف الفنانة شيرين رضا، عن فيلمها الجديد “مغامرات كوكو” الذي تشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم ، ومن المقرر طرحه للعرض قريبا.

ونشرت شيرين، عبر أنستجرام صورة لها وعلقت قائلة :" استنوا ماجي في فيلم "مغامرات كوكو"قصة وإخراج: إسماعيل فاروق سيناريو وحوار: إيهاب ناصر إنتاج: عمرو طنطاوي".

الفيلم كوميدي خفيف تدور أحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

ومن أسماء ضيوف شرف الفيلم الفنانين: سارة سلامة، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن توتة، انتصار، شيماء سيف، والمطرب محمود الليثي وآخرين.

«مغامرات كوكو» بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، ايهاب فهمي، ونجم مسرح مصر «اوس اوس»، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر ابو ليلة ، الطفل عبد الرحمن طه الشهير بـ «بودي».