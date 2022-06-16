مكافأة نصف شهر للعاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالأوقاف

قالت وزارة الأوقاف إنه بناء على تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ونظرًا لجهودهم في خدمة المواطنين والرد على ما ورد من شكاوى على هذه المنظومة والعمل على حلها بنسبة 100% لمدة خمسة أشهر على التوالي من شهر يناير حتى مايو من العام 2022م ، قررت صرف مكافأة قدرها نصف شهر بحد أقصى 2000 جنيه لجميع العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين والمسئولين عن منظومة الرد على الشكاوى بوزارة الأوقاف.

وأضافت أنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل وشخصيته بناء صحيحًا ورشيدًا، وفي إطار إيمانها بأن بناء وعي الطفل هو جزء من بناء الأوطان وإعداد جيل المستقبل، تطلق وزارة الأوقاف مسابقة المواهب للمشاركين بالبرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد في تلاوة القرآن الكريم وفي فن الإلقاء.

طريقة الاشتراك : يقوم الطفل بتسجيل مقطع صوتي في حدود دقيقتين بمعرفة ولي أمر الطفل أو بمعرفة إمام المسجد أو الواعظة من القائمين على النشاط الصيفي بالمسجد الذي التحق به الطفل أو بمعرفة الطفل نفسه، علمًا بأن المرحلة الأولى للمسابقة عن شهر يونيه ستغلق مساء يوم الخميس 23 يونيه 2022م، وللمشاركة حمل المقطع الصوتي على الرابط التالي :

https://forms.gle/kYhr8EN7n9JZiZwb7