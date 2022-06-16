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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: أفريقيا لديها 200 مليون فدان صالحة للزراعة

صدى البلد

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بعضها البعض لا يتجاوز الـ15% من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي والذي لا يتجاوز داخل القارة الأفريقية وهي أغني قارات العالم أجمع 3% من الناتج العالمي، «إفريقيا لديها 200 مليون فدان صالحة للزراعة».

 

وأضاف «الشافعي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الدول الأفريقية لا يوجد بها تكامل صناعي أو تجاري، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة والتي وقع عليها 54 دولة وتم اعتمادها من برلمانات تلك الدول وبالرغم من ذلك فلا يوجد تكامل تجاري أو صناعي بين الدول الأفريقية بعضها البعض.

 

وأوضح أنه يجب وضع رؤية وتمويلات لازمة من أجل إحداث التكامل والتشارك بين الدول، حيث ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي حاضري مؤتمر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي جرى عقده اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة أنه تحدث على هامش مشاركته في مؤتمر برلين منذ 5 سنوات بضرورة مد الدول الأفريقية قروضا بسعر مبسط لإحداث تنمية داخل الدول الأفريقية.

 

واستطرد: «نسعى لإحداث تنمية ملموسة وحقيقية داخل القارة الأفريقية، وشوفنا خطوات ملموسة وواضحة، وإفريقيا بقي ليها الوضعية الأفضل داخل كل المؤسسات التمويل الدولية، وبنشوف النهاردة الكل بيعمل على توجيه مزيد من الاستثمارات داخل القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة».
 

 

إفريقيا قصواء قصواء الخلالي السيسي البنك الافريقى العاصمة الادارية

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