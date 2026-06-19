لخلافات أسرية.. أب ينهي حياة نجله بطعنة نافذة في القلب بمركز الغنايم بأسيوط

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب، على يد والده بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، بسبب خلافات أسرية بينهما، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول جثة شاب مصاب بطعنة بآلة حادة.



وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "عبدالله.ع.ح"، 27 عامًا، ومقيم بقرية المشايعة بحري التابعة لدائرة المركز، حيث تبين إصابته بطعنة نافذة بآلة حادة في منطقة القلب، ما أدى إلى وفاته.



وكشفت التحريات الأولية، ومن خلال سؤال زوجة المجني عليه، أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات أسرية بين المجني عليه ووالده، تطورت إلى مشادة انتهت بقيام الأب بطعن نجله بآلة حادة، ما أسفر عن وفاته في الحال.



وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم، برئاسة المقدم أحمد عبدالحفيظ، جهودها لضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة كاملة، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

