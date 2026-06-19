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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ساعة الصفر تقترب.. قرابة المليون طالب يدشنون ماراثون الثانوية العامة الأحد

انطلاق ماراثون الثانوية العامة الأحد.. أكثر من 921 ألف طالب يؤدون الامتحانات وسط إجراءات مشددة لضمان الانضباط
انطلاق ماراثون الثانوية العامة الأحد.. أكثر من 921 ألف طالب يؤدون الامتحانات وسط إجراءات مشددة لضمان الانضباط
أ ش أ

تنطلق بعد غد الأحد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث يؤدي الطلاب في أول أيام الامتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، منهم 918 ألفًا و306 طلاب بالنظام الجديد و3403 طلاب بالنظام القديم، موزعين على 2032 لجنة امتحانية داخل 613 مجمعًا امتحانيًا على مستوى الجمهورية.

امتحان التربية الدينية من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف صباحًا

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 21 يونيو امتحان التربية الدينية من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف صباحًا، ثم التربية الوطنية من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

ووفقًا للجدول المعلن، يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 23 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 28 يونيو امتحان اللغة العربية، فيما يؤدي طلاب شعبة العلوم والرياضيات امتحان الكيمياء يوم الخميس 2 يوليو، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا في اليوم ذاته.

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 5 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ثم يؤدي طلاب شعبة العلوم والرياضيات امتحان الفيزياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ يوم الخميس 9 يوليو.

ويشهد يوم الأحد 12 يوليو امتحان الرياضيات البحتة لطلاب شعبة الرياضيات،، بينما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات يوم الخميس 16 يوليو امتحان الرياضيات التطبيقية وامتحان الأحياء لطلاب شعبة العلوم، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الإحصاء، لتختتم بذلك امتحانات الثانوية العامة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قد عقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الاستعدادات النهائية للامتحانات، مؤكدًا أن انضباط منظومة امتحانات الثانوية العامة يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وأن الوزارة تستهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، مع تقديم الدعم الكامل للقيادات التعليمية لتطبيق الإجراءات المنظمة للامتحانات بحزم.

وشدد الوزير على عدم التهاون مع أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر على انتظام سير الامتحانات، موجهًا بإحكام إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية يمكن استخدامها في الغش، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة داخل اللجان، وتخصيص مداخل ومخارج مستقلة لكل لجنة داخل المجمعات الامتحانية لتيسير إجراءات التفتيش ودخول وخروج الطلاب.

كما أكد ضرورة إخلاء اللجان فور انتهاء الامتحان وعدم السماح ببقاء أي طالب داخل اللجنة أو بمحيطها، مع تشديد إجراءات تأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط نقلها إلى اللجان، والتأكد من توافر كتب المفاهيم لجميع المواد داخل اللجان الامتحانية.

وأكد الوزير في وقت سابق أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميز لدى الطلاب المتفوقين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الغش الإلكتروني والإخلال بسير الامتحانات، وتطبيق أحدث وسائل الرقابة والتأمين.

وفي إطار دعم القائمين على أعمال الامتحانات، اعتمد وزير التربية والتعليم صرف حافز إثابة لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بقيمة ألفي جنيه لكل منهم، وألف جنيه للملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، تقديرًا للجهود المبذولة في إنجاح المنظومة الامتحانية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جاهزيتها الكاملة لانطلاق الامتحانات، مع استمرار المتابعة اللحظية لسير العمل داخل اللجان، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام سير الامتحانات

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