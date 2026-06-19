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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد التحديث الجديد.. طريقة قفل الملف الشخصي على فيسبوك

قفل الملف الشخصي على فيسبوك
قفل الملف الشخصي على فيسبوك
شيماء عبد المنعم

يبحث العديد من المستخدمين عن طريقة قفل الملف الشخصي على فيسبوك، خاصة بعد التحديث الأخير الذي غير تصميم وواجهة المستخدم داخل التطبيق، بهدف تعزيز الخصوصية ومنع غير المعروفين من الوصول إلى تفاصيل حساباتهم الشخصية.

ماذا يحدث عند قفل الملف الشخصي على فيسبوك؟

عند تفعيل ميزة قفل الملف الشخصي على فيسبوك، لن يتمكن سوى أصدقائك على فيسبوك من مشاهدة المحتوى المنشور على صفحتك الشخصية.

وتشمل التغييرات التي تطرأ على الحساب:

- عرض المنشورات على الخط الزمني للأصدقاء فقط.
- إتاحة الصورة الشخصية وصورة الغلاف بالحجم الكامل للأصدقاء فقط.
- تحويل جميع المنشورات التي كانت مضبوطة على "عام" Public إلى "الأصدقاء" Friends.
- إخفاء أجزاء كبيرة من قسم المعلومات الشخصية About Info عن غير الأصدقاء.
- قصر مشاهدة القصص على الأصدقاء فقط.
- تفعيل ميزتي مراجعة الإشارات Tag Review ومراجعة المنشورات المرتبطة بالحساب.
- جعل أي منشور جديد يتم نشره مرئيا للأصدقاء فقط بشكل افتراضي.

ومع ذلك، لا يؤثر قفل الملف الشخصي على إمكانية العثور على حسابك عبر البحث على فيسبوك.

قفل الملف الشخصي على فيسبوك

كيفية قفل الملف الشخصي على فيسبوك من الكمبيوتر

إذا كنت تستخدم فيسبوك عبر المتصفح على الكمبيوتر، اتبع الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى حسابك على فيسبوك.
2. اضغط على صورتك الشخصية في أعلى الصفحة.
3. انتقل إلى ملفك الشخصي.
4. اضغط على زر النقاط الثلاث (⋯).
5. اختر "Lock Profile" أو "قفل الملف الشخصي".

قفل الملف الشخصي على فيسبوك


6. اضغط مرة أخرى على "Lock Your Profile" لتأكيد العملية.

7. بعد ذلك سيعرض فيسبوك رسالة تؤكد نجاح قفل الحساب.

كيفية قفل الملف الشخصي على فيسبوك من الموبايل

يمكن أيضا قفل الملف الشخصي على فيسبوك عبر تطبيق الجوال على أجهزة أندرويد وآيفون:

1. افتح تطبيق فيسبوك على موبايلك.
2. من الصفحة الرئيسية اضغط على اختصار البروفايل أعلى يسار الشاشة (بجوار اختصار الاشعارات).
3. من صفحة اضغط على النقاط الثلاث أعلى يسار الشاشة.
4. من صفحة إعدادات الملف الشخصي انقر على خيار قفل الملف الشخصي "Lock Profile".
5. اضغط على "Lock Your Profile" لتأكيد الإجراء، وسيظهر إشعار يؤكد نجاح عملية القفل انقر موافق.

قفل الملف الشخصي على فيسبوك

كيف يمكن إلغاء قفل الملف الشخصي على فيسبوك؟

في أي وقت، يمكن للمستخدم إلغاء تفعيل الميزة عبر الدخول إلى إعدادات الملف الشخصي نفسها واختيار "Unlock Profile"، ثم تأكيد العملية.

وتعد ميزة قفل الملف الشخصي على فيسبوك من أفضل الأدوات التي توفرها “ميتا” لتعزيز خصوصية المستخدمين على المنصة، خاصة للمستخدمين الذين لا يرغبون في مشاركة معلوماتهم وصورهم ومنشوراتهم مع الأشخاص غير الموجودين ضمن قائمة الأصدقاء.

قفل الملف الشخصي على فيسبوك قفل بروفايل فيسبوك طريقة قفل بروفايل فيسبوك من الموبايل

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