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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا يدعمون أوكرانيا كـ مرشح للاتحاد الأوروبي

زيلينسكي
زيلينسكي

حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس على دعم زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا لمنح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي ، بينما حثهم على إرسال المزيد من الأسلحة وفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

وفي أول زيارة من نوعها للعاصمة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير ، قال الفرنسي إيمانويل ماكرون والألماني أولاف شولتز والإيطالي ماريو دراجي والروماني كلاوس يوهانيس إن أوكرانيا تنتمي إلى "الأسرة الأوروبية".

وحثت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على تمهيد الطريق إلى العضوية ، لكن مثل هذه الخطوة أثارت بعض الهواجس في الكتلة المكونة من 27 دولة. وجاء الاجتماع قبل يوم واحد من الموعد المقرر للمفوضية الأوروبية لتقديم توصية بشأن وضع أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وبعد أن رفض في وقت سابق التلميحات بشأن التساهل مع روسيا ، قال ماكرون إن الغرب لن يطلب أي تنازلات من أوكرانيا وإن ظروف محادثات السلام ستكون بشروط كييف.

وأعرب زيلينسكي ، الذي لم يغادر أوكرانيا منذ الغزو، عن امتنانه لمساعدة الغرب ، على الرغم من أن إدارته وبخت الحلفاء في السابق لتقاعسهم عن العقوبات وإمدادات الأسلحة.

وقال شولتز: 'جئت أنا وزملائي إلى كييف اليوم برسالة واضحة مفادها أن أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية'، بينما قال ماكرون: 'نحن جميعًا ندعم وضع مرشح الاتحاد الأوروبي الفوري' لأوكرانيا ، مضيفًا: 'أوروبا بجانبك، وستبقى كذلك طالما كان ذلك ضروريا، وصولا إلى النصر '.

وطلبت أوكرانيا المزيد من الأسلحة لقلب دفة الحرب بشكل حاسم لصالحها بعد أن تكبدت خسائر ما بين 100 و 200 جندي يوميًا في معركة شرسة للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية. في غضون ذلك، كافح زعماء الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الرأي المحلي في حالة تأهب مع تراجع التكاليف الاقتصادية للحرب وارتفاع الأسعار إلى أوطانهم.

وقال زيلينسكي: "نحن نقدر الدعم الذي قدمه الشركاء بالفعل ، ونتوقع تسليم شحنات جديدة ، بالأساس أسلحة ثقيلة ، ومدفعية صاروخية حديثة ، وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ".

وأضاف "كل يوم يتأخر فيه اتخاذ القرارات هو فرصة للجيش الروسي لقتل الأوكرانيين أو تدمير مدننا". "هناك علاقة مباشرة: كلما حصلنا على أسلحة أقوى ، زادت سرعة تحرير شعبنا وأرضنا."

وخلال المحادثات ، ضغط زيلينسكي من أجل حزمة عقوبات سابعة للاتحاد الأوروبي تشمل حظر الغاز الروسي. وتزامنت الزيارة مع خفض روسيا الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم فيما اعتبرته برلين خطوة سياسية.

وقال شولز إن ألمانيا ستدعم مسار أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي ، لكنه قال أيضًا إنه يجب الامتثال لمتطلبات الديمقراطية وسيادة القانون.

عند وصولهم في قطار ليلي مع انطلاق صفارات الإنذار في كييف ، سار قادة الاتحاد الأوروبي أولاً حول المباني المدمرة والسيارات المحطمة في بلدة إيربين القريبة ، التي كانت مسرحًا لقتال عنيف في وقت مبكر من الغزو.

جاءت جولة إيربين لتسليط الضوء على ما تقول أوكرانيا وداعموها إنها فظائع واسعة النطاق ارتكبتها القوات الروسية ، وهو ما وصفه شولتز بأنه مشهد 'قسوة لا يمكن تصورها' و 'عنف لا معنى له'.

وبدا القادة ، وهم يقفون بجانب المباني المدمرة والمحترقة ، صارمين وهم يستمعون إلى وزير أوكراني يشرح ما حدث هناك.

وشاهدوا حطام سيارة تقول أوكرانيا إنها استهدفت من قبل القوات الروسية عندما كانت أم وأطفال بداخلها. وتنفي روسيا مزاعم عن ارتكاب قواتها فظائع.

وقال ماكرون للصحفيين 'إنها مدينة بطولية .. تتسم بوصمة البربرية'.

وتعليقًا على الزيارة ، قال الكرملين إن الزعماء يجب أن يستغلوا وقتهم مع زيلينسكي لإلقاء 'نظرة واقعية على الوضع' بدلاً من مناقشة المزيد من شحنات الأسلحة إلى كييف.

وسخر دميتري ميدفيديف ، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ، من الزيارة ووصفها بأنها 'لا فائدة منها' وأنها 'وعدت أوكرانيا بعضوية الاتحاد الأوروبي ومدافع الهاوتزر القديمة'.

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