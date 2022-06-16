أبرزها العنف والكراهية.. مرصد الأزهر يستعرض جهوده في مكافحة التطرف والإرهاب

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الخميس، الدكتور أحمد عبد السلام من المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت، والدكتور خالد الصياد الاستشاري بجامعة مونستر الألمانية، العضوان بجمعية جسر المصرية الألمانية للتعاون العلمي والاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمد العوضي، مشرف وحدة الرصد باللغة الألمانية، وأعضاء الوحدة.

محاربة الأفكار المتطرفة

وخلال اللقاء تعرف الحضور على جهود المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، ورصد أنشطة التنظيمات الإرهابية في العالم، لتناولها بالتحليل والتفنيد والرد على الشبهات؛ منعًا من ترسيخ أفكارها في العقول.

وقد قدم الدكتور العوضي شرحاً وافياً لآلية العمل داخل الوحدات البالغ عددها ١٣ وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، كما عرض أحدث إصدارات المرصد التي تناولت عددًا من القضايا، مثل: التطرف، اللاجئين، و خطاب الكراهية، إلى جانب التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد لحل إشكالات يعاني منها عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الترجمات التي نشرها المرصد مؤخرًا.

تولى سيدة إدارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير الى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لإصداره قرارا بتكليف الدكتورة ريهام سلامة ، للعمل في منصب مديرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلفا للدكتور طارق شعبان مدير مرصد الأزهر السابق.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها بهذا القرار الذى يؤكد اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتمكين المرأة، وايمانه بأحقيتها في تولي المناصب القيادية طالما أثبتت كفائتها.

وأضافت أن تولى سيدة إدارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يعكس أيضاً ثقة الأزهر الشريف في قدرات ودورها الهام في نبذ العنف والتطرف .

ووجهت رئيسة المجلس خالص التهاني الى الدكتورة ريهام سلامة ، مؤكدة ان توليها هذا المنصب الهام دليل على نجاحها وكفاءتها ، متمنية لها التوفيق والسداد في مهام منصبها الجديد .