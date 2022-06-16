عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أبرزها العنف والكراهية.. مرصد الأزهر يستعرض جهوده في مكافحة التطرف والإرهاب

المدير التنفيذي لمرصد
المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الخميس، الدكتور أحمد عبد السلام من المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت، والدكتور خالد الصياد الاستشاري بجامعة مونستر الألمانية، العضوان بجمعية جسر المصرية الألمانية للتعاون العلمي والاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمد العوضي، مشرف وحدة الرصد باللغة الألمانية، وأعضاء الوحدة.

محاربة الأفكار المتطرفة

وخلال اللقاء تعرف الحضور على جهود المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، ورصد أنشطة التنظيمات الإرهابية في العالم، لتناولها بالتحليل والتفنيد والرد على الشبهات؛ منعًا من ترسيخ أفكارها في العقول.
وقد قدم الدكتور العوضي شرحاً وافياً لآلية العمل داخل الوحدات البالغ عددها ١٣ وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، كما عرض أحدث إصدارات المرصد التي تناولت عددًا من القضايا، مثل: التطرف، اللاجئين، و خطاب الكراهية، إلى جانب التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد لحل إشكالات يعاني منها عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الترجمات التي نشرها المرصد مؤخرًا.

 تولى سيدة إدارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير الى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لإصداره قرارا بتكليف الدكتورة ريهام سلامة ، للعمل في منصب مديرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلفا للدكتور طارق شعبان مدير مرصد الأزهر السابق.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها بهذا القرار الذى يؤكد اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتمكين المرأة، وايمانه بأحقيتها في تولي المناصب القيادية طالما أثبتت كفائتها.

وأضافت أن تولى سيدة إدارة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يعكس أيضاً ثقة الأزهر الشريف في قدرات ودورها الهام في نبذ العنف والتطرف . 

ووجهت رئيسة المجلس خالص التهاني الى الدكتورة ريهام سلامة ، مؤكدة ان توليها هذا المنصب الهام دليل على نجاحها وكفاءتها ، متمنية لها التوفيق والسداد في مهام منصبها الجديد .

الأزهر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الدكتورة رهام سلامة جامعة مونستر الألمانية المعهد الألماني للأبحاث الشرقية محاربة الأفكار المتطرفة رهام سلامة المجلس القومى للمرأة شيخ الأزهر الشريف تمكين المراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

ترشيحاتنا

أمريكا: الصين تقف إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا

زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا يدعمون أوكرانيا كـ مرشح للاتحاد الأوروبي

نداء من المحكمة الأوروبية إلى روسيا بسبب أسير مغربي محكوم عليه بالاعدام

حجب نتائج الترم الثاني لغير المسددين للمصروفات بـ زراعة عين شمس

غيبوبة لعامين.. إفاقة شاب بريطاني من تجربة دواء جديد للعلاج من كورونا

بالأسعار الجديدة.. 5 سيارات هاتشباك موديل 2022 في مصر |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

فيديو

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ