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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تفتح باب تقديم ملخصات المؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنطلق أعمال المؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، وذلك تحت إشراف الدكتور فاروق فهمي، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتورة  نادية قنديل، أستاذ الكيمياء بكلية البنات جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتورة  غادة بسيوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وتبدأ فاعليات المؤتمر يوم الأربعاء الموافق السابع من ديسمبر 2022 وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

يناقش المؤتمر عدة محاور أهمها: التعلم ومنهجيات التدريس والتقييم، المناهج الدراسية والبحث والتطوير، تحديات وفرص التعلم الإلكتروني، التعلم عن بعد أثناء وباء كوفيد-19 ... التحديات والفرص، سياسة التعلم والقيادة، الفكر المنظومي لتعلم الكيمياء.

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انطلاق المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بـ طب عين شمس

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تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس من محافظ الروتاري

وتعلن جامعة عين شمس عن فتح باب تقديم الملخصات اعتبارًا من17 يونيو 2022، على أن يكون إخطار القبول في 15 يوليو 2022، وتقديم الأبحاث الكاملة في موعد أقصاه 15 أغسطس 2022، كما يتم إعداد برنامج المؤتمر النهائي في 1 أكتوبر 2022.

للاطلاع على المزيد حول المؤتمر، يمكن الدخول على الرابط التالي: http://acrice.online/index.php

وقعت جامعة عين شمس برئاسة أ. د. محمود المتيني ، بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفيات جايز اند سانت توماس - هيئة الخدمات الصحية الوطنية Guy’s & St Thomas’s  
NHS Foundation Trust-
وشركة اسنشيا تريندنج ليمتد بشأن برنامج تطوير مركز عين شمس للأورام.


قام بتوقيع الاتفاقية أ.د علي الانور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والسيد ديفيد شرمبتون المدير الاداري لمستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد .

 

و في كلمته أكد أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن هذا التعاون يعد جزءاً من مشروعنا لبناء المدينة الطبية بجامعة عين شمس ، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد و مساهمتهم في انشاء مبني جديد للاورام إلى جانب تطوير المبنيين الموجودين حاليا وذلك علي المستوي الهندسي بالتعاون مع المكتب الاستشاري لجامعة عين شمس .

وأضاف ديفيد شرمبتون المدير الاداري لمستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد أن مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد تتطلع إلى العمل مع الزملاء في مستشفى جامعة عين شمس وخاصة في مجال علاج الاورام وبناء صرح طبي يماثل نظائره في المملكة المتحدة .

فيما رحبت أ.د شهيرة سميرة  بالسادة الحضور مؤكدة على أهمية التعاون بين مستشفيات جامعة عين شمس والمستشفيات الدولية وهو توجه تقوم به جامعة عين شمس لتضع المستشفيات الجامعية  في مصاف المستشفيات الدولية.

جامعة عين شمس مركز الابتكار وريادة الأعمال مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس تعليم الكيمياء المؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء كلية البنات جامعة عين شمس Jobs Education

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