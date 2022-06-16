كرم جبر: التخبط في الوسط الرياضي يثير السخرية وما حدث مع الأهلي مهزلة

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لا لوم الإعلام الرياضي بل اللوم على القائمين على الرياضة، وأنه أهم أكواد أعلام الرياضة الابتعاد عن الحياة الشخصية للنجوم.



وأضاف كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أنه لا بد من عدم إثارة الفتنة بين جمهور الأهلى والزمالك، لأن إثارة الفتنة تشكل خطرا كبير.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مساندة الفريق القومي ليست تفويضا على بياض، مؤكدا أن هناك حالة من التخبط في الوسط الرياضي تثير السخرية.

وأشار كرم جبر إلى أن “ما حدث مع النادي الأهلي من اتحاد الكرة مهزلة ولعب عيال، ويجب على رئيس اتحاد الكرة الاعتذار فهناك 99 مليون خبير كروي”.



