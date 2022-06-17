شهدت نقابة الصحفيين تخريج الدفعة الأولى من دورة «السلامة المهنية والأمان الرقمى» والتي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة التدريب.

وضمت الدورة أكثر من 22 صحفياً من الصحفيين المهتمين والمتخصصين في «السلامة المهنية» ومهارات «الأمان الرقمي» للصحفيين، تحت إسراف الكاتبة الصحفية شيرين عبدالعظيم، والكاتبة الصحفية نهى لملوم.

وشملت الدورة العديد من المحاور التي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الصحفيين المهنية وتساعدهم على الحفاظ على حياتهم البدنية أثناء التغطية الصحفية، كما تساعدهم على الحفاظ على سلامتهم المهنية أثناء استخدام المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي.

ومن أبرز المحاور التي شهدتها الدورة التدريبية دراسة مهارات الأمان الرقمي ومكافحة الأخبار الزائفة، ودراسة مهارات التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي بشكل آمن وفي مقدمتها مواقع الـ«فيس بوك - واتساب ....» وغيرهم.

بالإضافة إلى دراسة مهارات تأمين أجهزة الحاسب الآلي والهاتف المحمول، وطرق حماية الحسابات الشخصية من التجسس والسرقة.

فضلاً عن دراسة مهارات التعامل بشكل آمن مع تطبيقات الهاتف المحمول، والحماية من سرقة الحسابات والابتزاز الالكتروني.

وكذلك حماية الصحفيات من التحرش الالكتروني، وفن التعامل مع المصادر بشكل آمن عبر منصات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وتعلم مهارات التعامل مع الاخبار الزائفة Fake news وكشفها، وكذلك دراسة مهارات اكتشاف الفيديوهات والصور الزائفة على السوشيال ميديا.

كما شملت الدورة دراسة مهارات السلامة المهنية للصحفيين، ودراسة كيفية إعداد خطة السلامة والأمان خلال إعداد وإجراء التحقيقات الصحفية، ودراسة المعايير الصحية وكيفية تعامل الصحفي مع المصادر.

كما شملت الدورة مهارات الحماية الصحية أثناء التغطية الميدانية، ودراسة مهارات السلامة المهنية للصحفيات، ودراسة مهارات التغطية الصحفية للجنازات والمناسبات، ودراسة مهارات الاسعافات الاولية والاحتياطات الطبية والصحية.تخريح أول دفعة من دورة «السلامة المهنية والأمان الرقمى» بنقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين تخريج الدفعة الأولى من دورة «السلامة المهنية والأمان الرقمى» والتي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة التدريب.

وضمت الدورة أكثر من 22 صحفياً من الصحفيين المهتمين والمتخصصين في «السلامة المهنية» ومهارات «الأمان الرقمي» للصحفيين، تحت إسراف الكاتبة الصحفية شيرين عبدالعظيم، والكاتبة الصحفية نهى لملوم.

وشملت الدورة العديد من المحاور التي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الصحفيين المهنية وتساعدهم على الحفاظ على حياتهم البدنية أثناء التغطية الصحفية، كما تساعدهم على الحفاظ على سلامتهم المهنية أثناء استخدام المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي.

ومن أبرز المحاور التي شهدتها الدورة التدريبية دراسة مهارات الأمان الرقمي ومكافحة الأخبار الزائفة، ودراسة مهارات التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي بشكل آمن وفي مقدمتها مواقع الـ«فيس بوك - واتساب ....» وغيرهم.

بالإضافة إلى دراسة مهارات تأمين أجهزة الحاسب الآلي والهاتف المحمول، وطرق حماية الحسابات الشخصية من التجسس والسرقة.

فضلاً عن دراسة مهارات التعامل بشكل آمن مع تطبيقات الهاتف المحمول، والحماية من سرقة الحسابات والابتزاز الالكتروني.

وكذلك حماية الصحفيات من التحرش الالكتروني، وفن التعامل مع المصادر بشكل آمن عبر منصات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وتعلم مهارات التعامل مع الاخبار الزائفة Fake news وكشفها، وكذلك دراسة مهارات اكتشاف الفيديوهات والصور الزائفة على السوشيال ميديا.

كما شملت الدورة دراسة مهارات السلامة المهنية للصحفيين، ودراسة كيفية إعداد خطة السلامة والأمان خلال إعداد وإجراء التحقيقات الصحفية، ودراسة المعايير الصحية وكيفية تعامل الصحفي مع المصادر.

كما شملت الدورة مهارات الحماية الصحية أثناء التغطية الميدانية، ودراسة مهارات السلامة المهنية للصحفيات، ودراسة مهارات التغطية الصحفية للجنازات والمناسبات، ودراسة مهارات الاسعافات الاولية والاحتياطات الطبية والصحية.