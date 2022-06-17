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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الحلو: أعاني من آلام في فقرات الظهر وانسداد الشرايين ولن أقوم بعملية بتر

محمد الحلو
محمد الحلو

أكد الفنان محمد الحلو أنه يعاني من مشاكل صحية بسيطة لفقرات الظهر وانسداد الشرايين، وليس عملية بتر في قدمه كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف محمد الحلو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة cbc، أنه سيخضع لجراحة يوم الأحد المقبل لعلاج انسداد الشرايين، مشددا على أنه انزعج بسبب تداول أخبار تفيد ببتر قدمه، قائلا: "أنا منزعج مما كتب عني في السوشيال ميديا.. وفيه حد كلمني قال لي إن هيحصل بتر في رجلي وقُلت له مفيش الكلام ده".

 

وتقدم محمد الحلو بالشكر لوزارة الصحة لتواصلها للاطمئنان على صحته، وأيضا وزارة الداخلية، مضيفا: "أيضا فنانين كتير كلموني يطمنوني على حالتي الصحية، منهم علي الحجار ومدحت صالح ونادية مصطفي وهاني شاكر وفوجئت بكم الحب اللي أظهره الجميع لي".

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