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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدرية طلبة: صالحت العوضي وياسمين على بعض..ومذيعة زميلة سبب رحيلي عن نفسنة

صدى البلد

حلت الفنانة بدرية طلبة، ضيفة ببرنامج " كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وأبرز أعمالها الفنية، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز تصريحاتها:

قميص نوم أحمر .. بدرية طلبة : عبلة كامل دعمتني ووقفت جنبي
وكشفت بدرية طلبة عن كواليس أزمة حدثت بينها وبين الفنانة عبلة كامل بفيلم خالتي فرنسا، :"كنت بتكلم مع المخرج في ملابس مشهد الفرح وقولتله عاوزين نلبس حاجة زي قمصان نوم زينات صدقي زمان".


وأكملت:"لقيتهم تاني يوم جايبين قميص نوم أحمر قولتلهم مش هلبس ده، وأصريت علي موقفي والفنانة عبلة كامل مكنتش طرف في الأزمة بل دعمتني في موقفي".

تطاولت عليا.. بدرية طلبة : دا سبب رحيلي عن برنامج نفسنة |فيديو
وكشفت بدرية طلبة عن سبب رحيلها عن برنامج نفسنة لأول مرة، مضيفة:" برنامج نفسنة أحلي حاجة حصلت في حياتي وكانت حالة حلوة أوي".

وأوضحت:" حصلت بيني مشكلة أنا والمذيعة حبيبة وقولتلهم يا أنا يا هي، مردفة:" هي تطاولت علي زميلة ليا وقلت بكرة تتطاول عليا أنا كمان وده حصل فعلا".

بدرية طلبة: ياسمين عبدالعزيز حبيبتي وصالحتها على أحمد العوضي في المشكلة الأخيرة
وردت بدرية، علي سؤال الإعلامية ياسمين عز حول اتهامها بالتطبيل للفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة:"  آه بحبها وهطبلها وأمسك رق وأتحزم وأرقص لها كمان".

وتابعت:" ياسمين حبيبتي وبحبها وصالحتها علي أحمد العوضي في المشكلة الأخيرة، وربنا يهنيهم ويسعدهم".

وأكملت:" ياسمين والعوضي حصلت بينهم مشكلة زي أي زوجين حصلت بينهم مشادة وزعلوا من بعض شوية وتدخلت وصالحتهم والموضوع خلص".

بدرية طلبة: اتعرضت للتهديد بالقتل بسبب بوست بنت أخويا
وتحدثت طلبة عن اختطاف بنت أخويا بالإسكندرية، قائلة:" شيلت بوست حادث اختطاف بنت أخويا بسبب  تعليقات مش لطيفة".

أرقص لها.. بدرية طلبة ترد على اتهامها بالانحياز لـ ياسمين عبد العزيز
وردت بدرية، علي سؤال الإعلامية ياسمين عز حول اتهامها بالتطبيل للفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة:"  آه بحبها وهطبلها وأمسك رق وأتحزم وأرقص لها كمان".

وتابعت:" ياسمين حبيبتي وبحبها وصالحتها علي أحمد العوضي في المشكلة الأخيرة، وربنا يهنيهم ويسعدهم".

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