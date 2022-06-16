بدرية طلبة: ياسمين عبدالعزيز حبيبتي وصالحتها على أحمد العوضي في المشكلة الأخيرة

حلت الفنانة بدرية طلبة، ضيفة ببرنامج " كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة "أم بي سي مصر"، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وأبرز أعمالها الفنية.

وردت بدرية، علي سؤال الإعلامية ياسمين عز حول اتهامها بالتطبيل للفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة:" آه بحبها وهطبلها وأمسك رق وأتحزم وأرقص لها كمان".

وتابعت:" ياسمين حبيبتي وبحبها وصالحتها علي أحمد العوضي في المشكلة الأخيرة، وربنا يهنيهم ويسعدهم".

وأكملت:" ياسمين والعوضي حصلت بينهم مشكلة زي أي زوجين حصلت بينهم مشادة وزعلوا من بعض شوية وتدخلت وصالحتهم والموضوع خلص".