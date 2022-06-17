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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة حفلها الأخير.. نوال الزغبي تعلن موعد تصوير كليب أغنيتها الجديدة

صدى البلد

أعلنت الفنانة نوال الزغبي عن موعد تصويرها الفيديو كليب لأحدث أغانيها، متجاهله أزمتها الأخيرة مع الغاء أحدى حفلاتها بدار الاوبرا.

وكتبت عبر تويتر: “شباب وصبايا خلينا نغيّر الموضوع ونكبو ورا ضهرنا الاسبوع المقبل رح صوّر الاغنية الجديدة”.

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عقب إلغاء حفلها بـ الأوبرا.. نوال الزغبي تهاجم صحفيا لبنانيا عبر تويتر

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بعد إلغاء حفلها بدار الأوبرا.. أجرأ إطلالات نوال الزغبي

هاجمت الفنانة نوال الزغبي صحفيًا لبنانيًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب إرجاع إلغاء حفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية بسبب عدم بيع التذاكر.

وردت عليه نوال الزغبي في تويتة لها: “بتعرف ليه لبنان وصل للهاوية؟؟!! لان اللبناني بيكره اخوه اللبناني!!! لمعلوماتك ايّها الصحفي العظيم  لو انا ما لغيت الحفلة كانت صارت SOLD OUT من خمسة ايام، يا عيب الشوم عليك وعللي متلك… صحافي قال”.

الفنانة نوال الزغبي دار الاوبرا المصرية تصوير كليب أغنيته دار الاوبرا المصري

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