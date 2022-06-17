بعد أزمة حفلها الأخير.. نوال الزغبي تعلن موعد تصوير كليب أغنيتها الجديدة

أعلنت الفنانة نوال الزغبي عن موعد تصويرها الفيديو كليب لأحدث أغانيها، متجاهله أزمتها الأخيرة مع الغاء أحدى حفلاتها بدار الاوبرا.

وكتبت عبر تويتر: “شباب وصبايا خلينا نغيّر الموضوع ونكبو ورا ضهرنا الاسبوع المقبل رح صوّر الاغنية الجديدة”.

هاجمت الفنانة نوال الزغبي صحفيًا لبنانيًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب إرجاع إلغاء حفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية بسبب عدم بيع التذاكر.

وردت عليه نوال الزغبي في تويتة لها: “بتعرف ليه لبنان وصل للهاوية؟؟!! لان اللبناني بيكره اخوه اللبناني!!! لمعلوماتك ايّها الصحفي العظيم لو انا ما لغيت الحفلة كانت صارت SOLD OUT من خمسة ايام، يا عيب الشوم عليك وعللي متلك… صحافي قال”.