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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 3 فلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت الوازرة في بيان لها: "قوات الاحتلال قتلت 3 فلسطينيين بالرصاص الحي وأصابت 8 آخرين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المدينة.

وأفادت بأن الشهداء الذين قتلوا في مخيم جنين، هم، براء لحلوح، وليث أبو سرور، يوسف صلاح، والذين لقوا مصرعهم في عملية اغتيال نفذها الاحتلال في جنين.

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والخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 10 فلسطينين من أماكن متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان، إنه تم اعتقال أربعة فلسطينين من مُخيم العروب الواقع في شمال محافظة الخليل، فيما تم اعتقال ثلاثة من طولكرم، الواقعة في شمال غرب الضفة، من ضمنهم أسيران مُحرران .

واعتقلت قوات الاحتلال فى بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس، فلسطينيًا من مُخيم عايدة.

ومن القُدس المُحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، طفلين من البلدة القديمة .

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