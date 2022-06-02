استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطناً استشهد بعد أن أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأشارت في وقت سابق إلى إصابة 6 فلسطينيين بإصابات مختلفة برصاص الجيش الإسرائيلي، وصلوا إلى المشافي في جنين، في حين وصفت إصابة اثنين منهم بالحرجة.

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منطقة يعبد في جنين بالضفة الغربية لتنفيذ أمر هدم منزل الشهيد ضياء حمارشة، الذي نفذ عملية في منطقة بني براك في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وأخلت قوات الجيش الإسرائيلي المنازل المحيطة بمنزل حمارشة تمهيداً لنسفه، في حين اشتبك مسلحون فلسطينيون مع قوات الجيش الإسرائيلي خلال وصولها إلى منطقة يعبد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن ”قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها نحو 30 آلية عسكرية، بينها جرافة، اقتحمت بلدة يعبد، ونشرت القناصة على أسطح منازل المواطنين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين“.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت مداخل بلدة يعبد، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

وتنتهج إسرائيل سياسة تدمير منازل منفذي العمليات في المناطق الفلسطينية، وتترافق عادة عمليات الاقتحام للمدن والمحافظات الفلسطينية مع اشتباكات مع مسلحين تابعين لفصائل فلسطينية.