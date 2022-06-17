سوني و هوندا توقعان رسميا على مشروع إنشاء شركة سيارات كهربائية

أعلنت كلا من هوندا وسوني أنهما وقعتا رسميًا على اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء شركة جديدة بالكامل تسمى "Sony Honda Mobility Inc." وستكون متخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية وتقديم خدمات وحلول ذكية للتنقل ، مع خطط لبدء مبيعات السيارات الكهربائية وعمليات خدمة التنقل في عام 2025.

وفقا لموقع "كار آند داريفر" المتخصص في السيارات والنقل، لا تزال شركتا هوندا وسوني في طور التفاوض بشأن بعض البنود والتفاصيل التي تحدد شكل الشراكة الجديدة، وقالا في بيان مشترك أن الهدف هو إنشاء شركة جديدة خلال العام الحالي. يقال أيضًا أن الخطة الطموحة تشمل بيع أول طراز كهربائي خالص للعلامة التجارية الجديدة بحلول عام 2025 ، مع خطط أخرى لتسويق وتوفير خدمات التنقل.

قالت شركة "هوندا" اليابانية العام الماضي إنها ملتزمة بالتحول من سيارات البنزين إلى ببيع السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بحلول عام 2040. وستتزامن الزيادة التدريجية في هذه الأنواع من المركبات على مدى العقدين المقبلين مع انخفاض الإنتاج والقضاء النهائي على العروض المقدمة للسيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي للعلامة التجارية .

بالفعل دخلت هوندا سابقا في شراكة مع جنرال موتورز وهي المسؤولة عن بناء وتطوير أول نموذج كهربائي بالكامل لـ "هوندا" من المتوقع أن يعرض بالأسواق بحلول 224 وسيحمل اسم "هوندا برولوج" بينما السيارة الكهربائية الأخرى ستكون بـ شارة "أكيورا" من الفئة الأعلى سعرا.

سوني فيجين

في الإعلان عن التعاون بين هوندا وسوني، عرضت الأخيرة نموذج لسيارتها الاختبارية الجديدة التي تنتمي لفئة الكروس أوفر الكهربائي Vision-S 02 التي سبق وعرضتها في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية التكنولوجي، هذا ، بالإضافة إلى سيارة Vision-S 01 الكهربائية السابقة ، وسبق أن أعلنت "سوني" بوضوح إلى أنها تنوي دخول سوق السيارات الكهربائية لكن مع شريك له خبرة واسعة في مجال المحركات والسيارات.