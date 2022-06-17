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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: استمرار استقبال مزيد من السياحة الأجنبية  بطائرات الشارتر

وصول طائرات الشارتر
وصول طائرات الشارتر لمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار استقبال مزيد من السياحة الأجنبية  لمطروح مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية من خلال  الطيران الشارتر  طوال موسم الصيف .

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وأضاف على أهمية  تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمطروح وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظة ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى تشتهر بها سواء على مدن  الساحل الشمالى بمرسي مطروح والعلمين وكذلك سيوة جنوبا.

وأوضح أنه يستمر تدفق السياحة الأجنبية على مطروح مع بدء موسم الصيف السياحي لعام ٢٠٢٢ مشيرا إلى أن مطار مرسي مطروح استقبل هذا الأسبوع ٥٥٤ سائحا إيطاليا وبولنديا على متن ثلاث طائرات شارتر سياحية كان منها رحلتين يوم الثلاثاء على متنهما  ٣٦٧   سائحا إيطاليا وأخرى اليوم الخميس على متنها  ١٨٧  سائحا  بولنديا ،ليصل إجمالي عدد السائحين الأجانب الذين توافدوا على مطار مرسي مطروح الدولي خلال الأسبوعين ١٤٢٧ سائحا إيطاليا وبولنديا .

وأشار إلى  أنه يتم استقبال ضيوف المحافظة بكل حفاوة مع الترحيب بهم  وتقديم الورود والشيكولاته من خلال مطار مرسي مطروح الدولي بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة. 

 

وصول طائرات الشارتر لمطروح
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