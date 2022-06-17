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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الداخلية البريطانية تصادق على طلب تسليم مؤسس ويكيليكس إلى أمريكا

جوليان أسانج
جوليان أسانج

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الجمعة، أن لندن صادقت على طلب ترحيل مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق العام الماضي، قضت محكمة بريطانية بإمكانية ترحيل جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة.

وقد كسبت الولايات المتحدة استئنافها ضد حكم قضائي سابق صدر في شهر يناير 2021 ويقضي بعدم جواز ترحيل أسانج بسبب قلق على صحته النفسية.

وقدمت الولايات المتحدة تطمينات للقضاة بشأن المخاوف من إقدامه على الانتحار.

وتحدثت خطيبته عن خطط لاستئناف الحكم الجديد الصادر عن المحكمة العليا في لندن.

وأسانج مطلوب لدى الولايات المتحدة بتهمة نشر آلاف الوثائق السرية في عامي 2010 و2011.

الحكومة الأسترالية: لن نتدخل بشأن تسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة

يواجه الإعدام| محكمة بريطانية تسمح بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى أمريكا

واعتبر رئيس تحرير موقع "ويكيليكس"، كريستين هرافنسون، في وقت سابق، أن محكمة لندن وقعت على أمر بإعدام مؤسس الموقع، جوليان أسانج، بإصدارها مذكرة بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال: "قبل ستة عشر شهرا، قررت هذه المحكمة أن تسليم أسانج سيعرض حياته للخطر، وسيكون بمثابة عقوبة الإعدام. الآن قررت هذه المحكمة إصدار حكم الإعدام هذا. هذا ما حدث هنا اليوم".

ويكيليكس وزيرة الداخلية البريطانية جوليان اسانج الولايات المتحدة حكم قضائي

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