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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور علي ملازم تعليمية منسوخة بدون تصريح داخل مركز بالقاهرة وضبط المسئول

صدى البلد

 تمكن رجال الشرطة من ضبط ملازم دراسية مقلدة ومنسوخة بدون تصريح بحوزة مسئول عن مركز تعليمى بالقاهرة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط مسئول عن مركز تعليمى- كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامه ببيع وتداول ملازم دراسية خاصة بمراحل تعليمية غير مصرح بتداولها وبيعها ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وعُثر بداخل المركز على (عدد  5650 ملزمة دراسية "جميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من الجهات المختصة").

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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