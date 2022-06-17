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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

محمد سلامة مخرج راجعين ياهوى يكشف المشهد الذي تسبب في بكائه بالمسلسل

المخرج محمد سلامة
المخرج محمد سلامة

كشف المخرج محمد سلامة  خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة "نجوم F.M" عز أكثر المشاهد التي تأثر بها في المسلسل وجعلته يبكي.

 

وقال محمد سلامة: مشهد هدم الجدار في القصر، عندما بدأنا في تكسيره بكيت، كنت أعرف أنه عندما نبدأ في هذه الخطوة أن المسلسل انتهى.

 

وتابع: من البداية كنت طوال الوقت خائفا من هذا المشهد وأحضر له وأنا متوتر، وكنت أتمنى حذفه، ولحظة تكسير الجدار كل المتواجدين شعروا بسعادة لأننا انتهينا من التصوير، لكن أنا تركتهم ووقفت بمفردي وبكيت.

 

وأكمل متحدثا عن المسلسل: هذا المسلسل أثر في كثيرا عشت مع الشخصيات وأحببتها، وأثناء الكتابة تحدثت مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك أن النهاية لا بد أن تكون سعيدة لأن المسلسل مبهج من بدايته.

أبطال مسلسل راجعين ياهوى:

ومسلسل "راجعين يا هوى" من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار المؤلف محمد سليمان عبدالمالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، وفاء عامر، وأنوشكا، وأحمد بدير، وهدى المفتي، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وطارق عبدالعزيز، وسلمى أبو ضيف، نور النبوي، وتميم عبده، وصفاء الطوخي، وغيرهم.

محمد سلامة المخرج محمد سلامة أسرار النجوم برنامج اسرار النجوم انجي علي

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