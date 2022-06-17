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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال الجثث الـ 6 من اسفل انقاض عقار الوايلي المنهار

عقار الوايلي المنهار
عقار الوايلي المنهار

استيقظ سكان حاره حسين شاهين بالظاهر علي كارثة انهيار منزل سكني قديم مكون من ٥ طوابق ، حيث هرعت فرق الإنقاذ البري وبعد ساعات من جهود البحث المتواصل تم انتشال ٦ جثث من أسفل الأنقاض تم نقلهم الي المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار بحارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الضاهر.

 

وتبين أنه مكون من ارضي و ٥ طوابق بحي الظاهر التابع لدائرة الوايلي، علي الفور تم توجيه فرق الإنقاذ البري بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة الي مكان البلاغ.

 

فيما انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الي مكان البلاغ وتابع بنفسه جهود القوات خلال انتشال سكان العقار المنهار ، ووجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ، وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة . 

 

وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم الجمعة ظل محافظ القاهرة علي مدار ساعات يتابع بنفسه عمليات الانقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز وقيادات المحافظة  ، حيث تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .

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