الكشف على 964 مواطنا بقوص ضمن القوافل الطبية لصحة قنا

بالقرى الأكثر احتياجاً

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا، قافلة طبية مجانية بقرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص لتقديم الخدمات الطبية لأهالى القرية، ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تنظمها مبادرة حياة كريمة.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 964 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 316 حالة طب أطفال ، 228 حالة أمراض باطنة ، 212 حالة جراحة العظام ، 105 حالة جراحة عامة ، 71 حالة أمراض نساء وتوليد ، 32 حالة تنظيم الأسرة ، " فضلاً عن إجراء فحوصات معملية لـ 92 حالة.

وأضاف محافظ قنا، أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضاً بخدمات التوعية.

وتابع تاواضروس: جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 115 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعى.

القوافل الطبية بقنا

القوافل الطبية بقنا

القوافل الطبية بقنا

القوافل الطبية بقنا