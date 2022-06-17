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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم هلال: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هدفها الأهم السماع لنبض الشارع

حازم هلال
حازم هلال

قال حازم هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ شعر التنسيقية هو سياسة بمفهوم جديد، وبالتالي فإنها تستهدف تحديد الهدف من أي استراتيجية تضعها، مشيرًا إلى أن التنسيقية تستهدف تنحية جميع الخلافات ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء.
 


وأضاف هلال  طلعت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنه عضو التنسيقية عن حزب المصريين الأحرار الذي يمثل الليبرالية واليمين، ولكن التنسيقية تحتوي على أحزاب من توجهات أيدولوجية مختلفة مثل التجمع ويعبر عن اليسار، وحزب النور أيضا.


وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "عند الجلوس مع بعض على مائدة حوار سواء في الملف الاقتصادي أو الملف الدولي نصل إلى نفس الهدف، لأننا لا نستهدف البرنامج الحزبي، فالوطن هو الأساس في تحركاتنا، فالحوار بيننا يجب أن يكون ثريا وفيه أوراق سياسية ناجمة عن رؤية الأحزاب بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن". 
 


وأشار، إلى أن التنسيقية تعمل بشكل المنتديات، وهو ما يثري الفكر، مثل منتدى شباب العمل، من خلال مناقشة أهم وأبرز الملفات، حتى يعبر كل عضو عن رأيه، وفي النهاية يتم صياغة ورقة تنم عن جميع طوائف الشعب وليس حزب واحد أو طيف سياسي واحد دون الآخرين .


 

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