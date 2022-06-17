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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: أصبنا زورقا للبحرية الروسية بصاروخين هاربون

أوكرانيا: أصبنا زورقا
أوكرانيا: أصبنا زورقا للبحرية الروسية بصاروخين "هاربون"

قالت أوكرانيا إن قواتها أصابت زورق قطر للبحرية الروسية بصاروخين من طراز ”هاربون“ في البحر الأسود اليوم الجمعة، وهي المرة الأولى التي تذكر فيها أنها قصفت زورقا روسيا بأسلحة غربية مضادة للسفن.

وأوضحت البحرية الأوكرانية أن الزورق اسمه ”فاسيلي بيخ“، حسبما أورد حاكم منطقة أوديسا، وكان ينقل جنودا وأسلحة وذخيرة إلى جزيرة زميني التي تحتلها روسيا في البحر الأسود.

ونشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو على تطبيق ”تيليجرام“ لصاروخين من طراز ”هاربون“ يصيبان الزورق على حد قوله.

وقالت مديرية الاتصالات الإستراتيجية في القوات المسلحة الأوكرانية ”خلال الحرب الشاملة في البحر الأسود، تم استخدام الصواريخ المضادة للسفن مرتين: في المرة الأولى صواريخ ”نبتون“ أوكرانية الصنع واليوم، 17 يونيو، صواريخ ”هاربون“.

وأضافت، ”نجح استخدام الصواريخ في المرتين.. وفي الوقت نفسه، ثبت أن الدفاع الجوي للسفن الروسية ليس فعالا على النحو الكامل“.

وصواريخ ”هاربون“ من بين مجموعة من الأسلحة أرسلها الحلفاء الغربيون إلى أوكرانيا لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني الشهر الماضي، بأن بلاده بدأت في تلقي صواريخ ”هاربون“ من الدنمرك، وهي شحنات قال إنها نتيجة تعاون بين عدة دول.

ويستخدم صاروخ ”هاربون“ المضاد للسفن التوجيه بالرادار ويحلق فوق الماء مباشرة لتفادي الدفاعات، ويمكن إطلاقه من سفن أو غواصات أو طائرات أو بطاريات صواريخ على الساحل.

وقالت القيادة البحرية الأوكرانية، إن زورق القطر الروسي كان مزودا بنظام تور الصاروخي المضاد للطائرات.

ويهيمن الأسطول الروسي على البحر الأسود، وتمكنت موسكو بفضل تفوقها البحري من فرض حصار على الموانئ الأوكرانية مما أعاق صادرات الحبوب الحيوية.

وتقع جزيرة زميني على بعد حوالي 140 كيلومترا جنوبي أوديسا التي تعد الميناء الرئيسي لأوكرانيا لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وتعج الآن المياه على طول الساحل بالألغام، في حين تحاول الأمم المتحدة التوسط لإيجاد سبيل لإخراج الصادرات، لكن جهود إزالة الألغام وحدها قد تستغرق شهورا.

وفي إطار الصراع الدائر بين البلدين، اعتبر قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين، أن روسيا ”خسرت بالفعل“ حربها في أوكرانيا ”من الناحية الاستراتيجية“، و“لن تسيطر أبدا“ على البلاد.

ولفت راداكين، في تصريحات نقلتها وكالة ”فرانس برس“، اليوم الجمعة، إلى إن ”الرئيس بوتين استخدم 25% من قوة جيشه لتحقيق مكاسب صغيرة على الأرض“.

وأضاف: ”أي ادعاء بأن هذا نجاح لروسيا، ليس له أي معنى.. إنها تخسر“.

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