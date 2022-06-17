إصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب تروسيكل بمصرف بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب تروسيكل بمصرف أمام عزبة السيد افندى دائرة مركز شرطة الإبراهيمية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الابراهيمية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث أمام عزبة السيد افندى دائرة مركز الإبراهيمية، وإصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور.
وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب تروسيكل بمصرف وأسفر عن إصابة 4 اشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى الابراهيمية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة