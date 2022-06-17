السيمفوني يعزف أعمال برامز وبارتوك وسان سانس في الأوبرا..غدا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، في الثامنة من مساء غدا السبت، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية منها تنويعات على مؤلفات هايدن لـ برامز ، كونشيرتو الڤيولينة والأوركسترا لـ بارتوك ، السيمفونية الثانية لسان سانس.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم .