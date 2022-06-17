الرئيس: مشروع محطة الضبعة استراتيجية للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة |فيديو

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ ٢٥ لمنتدي سان بطرسبرج الاقتصادي.

وهنأ الرئيس السيسى الرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة حضور اليوبيل الفضى لتدشين منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي.

وقال الرئيس السيسى إن مصر تعتز بعلاقاتها مع روسيا والتطور الملموس بين البلدين خلال السنوات الأخيرة فى العديد القطاعات التى تخدم الشعبين المصرى والروسى.

مشروعات كبيرة



وتابع الرئيس: أن مصر وروسيا انخرطتا خلال السنوات الأخيرة فى تنفيذ مشروعات كبيرة تخدم البلدين وتستجيب لتطلعات الشعبين فى تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادى، ومنها مشروع محطة الضبعة.

وأكد الرئيس السيسى، أن مشروع محطة الضبعة يأتى فى سياق استراتيجية الدولة للتوسع فى المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح الرئيس السيسى، أن المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المشروعات المهمة التى اقيمت بين البلدين وسيكون منصة مهمة للنهوض بالصناعة فى افريقيا.