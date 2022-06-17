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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تلفت الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

دينا الشربيني
دينا الشربيني

حرصت الفنانة دينا الشربيني على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تفاصيل إطلالتها الأخيرة.

 

وظهرت دينا بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت تسريحة شعر منسدل مموج باللون الأشقر وميك آب بألوان وردية جذابة تبرز جمال ملامحها.

 


يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل “المشوار” بطولة النجم محمد رمضان، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة “ميديا هب سعدى – جوهر”.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٦١٧_١٧٢٤٥٣
إطلالة جذابة دينا الشربيني أحدث ظهور النجم محمد رمضان تبرز جمال ملامحها بإطلالة جذابة

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