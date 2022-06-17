دينا الشربيني تلفت الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

حرصت الفنانة دينا الشربيني على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تفاصيل إطلالتها الأخيرة.

وظهرت دينا بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت تسريحة شعر منسدل مموج باللون الأشقر وميك آب بألوان وردية جذابة تبرز جمال ملامحها.



يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل “المشوار” بطولة النجم محمد رمضان، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة “ميديا هب سعدى – جوهر”.