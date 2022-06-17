الديربي 124.. المساعد قمصان في مواجهة البروفيسور بقمة الأهلي والزمالك

ساعات قليلة وينطلق ديربي الكرة المصرية والذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك في القمة الـ 124.

ويعد لقاء القمة الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأقرب لجماهير الكرة المصرية لكونهم أحد أهم علامات الكرة المصرية والإفريقية

طموحات مجالس الإدارة شعار ديربي الدوري

ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز حيث يرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوز والتأكيد على إصرار لاعبيه على تحقيق الفوز في كافة البطولات عقب رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر وتلبية طموحات الجماهير العامل الرئيسي في كيان المارد الأحمر.

وعلى الصعيد الآخر يرغب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة الجماهير عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقائها أبناء ميت عقبة في الديربي الأخير والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة 5-3 خلال ولاية باتريس كارتيرون القلعة البيضاء.

كما يرغب مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة مرتضى منصور في عودة نغمة الانتصارات على المارد الأحمر في ولايته من جديد وإثبات الاستقرار داخل أركان القلعة من جديد وتحمل لاعبيه المسئولية على الرغم من وقف التدعيمات خلال الموسم الحالي.

المساعد والبروفيسور في مواجهة التحديات

يتولي سامي قمصان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهام المارد الأحمر في ديربي القمة بعد رحيل بيتسو موسيماني .

ويعد سامي قمصان المدرب العام في جهاز بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي أحد عناصر القلعة لتجهيزيه بصفة أساسية خلال تواجده في الأجهزة الفنية للفريق وامتلاكه العديد من الخبرات لتولي القيادة خلال الأزمات.

وعلى الرغم من نجاح سامي قمصان على تحقيق الفوز في المواجهتين التي تولي قيادة الفريق خلالهم سواء بكأس مصر أمام المصري بالسلوم إيسترن كومباني بالدوري المصري إلا ان مواجهة نادي الزمالك هي الاختبار الحقيقي أمام الجماهير ومجلس الإدارة خصوصا قبل الإعلان عن الجهاز الفني الجديد للمارد الأحمر.

على الجانب الآخر يرغب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك في تحقيق الفوز على المارد الأحمر وإعادة مكانة القلعة البيضاء بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام النادي الأهلي ومواصلة احتلال قمة الدوري المصري لتحقيق إنجازات موسم 2015 الذي تمكن من التتويج ببطولة الدوري المصري وكأس مصر على حساب النادي الأهلي وخسارة السوبر المصري أمام المارد الأحمر قبل أن يرحل إلي السد القطري .

وعلى الرغم من ضعف إمكانيات نادي الزمالك بسبب توقف القيد خلال الموسم الحالي وعدم إبرام صفقات جديدة إلا أنه تمكن من تخطي بعض المهام الصعبة داخل الدوري المصري والحفاظ على صدارة الجدول حتى الآن .

الجماهير تراهن على الخطوط الأمامية داخل القطبين

تراهن جماهير القطبين على الخطوط الأمامية داخل الفريقين خلال اللقاء المرتقب حيث يعتمد النادي الأهلي على مهاجمة محمد شريف وحسام حسن كمهاجم ثانٍ بينما يعتد نادي الزمالك على سيف الدين الجزيري وعمر السعيد.

الزمالك يحفز لاعبيه بمكافآت خاصة للفوز على الأهلي



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في حالة الفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز والابتعاد بصدارة الدوري في ظل المنافسة القوية بين قطبي الكرة المصرية.

اعرف مكانك في ماتش القمة قبل التحرك

أعلنت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر لقاء القمة الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد غد الأحد ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 20 من بطولة الدوري المصري على ملعب الأهلي we السلام.

ورصدت شركة تذكرتي آليات دخول الجماهير، وفقا للقواعد المحددة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.. وجاءت كالتالي:-

*دخول جمهور الأهلي: بوابة 7

*دخول جمهور الزمالك: بوابة 5

*فتح الأبواب 4 مساءً - غلق الأبواب 7 مساءً

*بدء المباراة 8 مساءً