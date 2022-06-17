عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق المستقبل بإنبي يفوز في أولى مبارياته الودية أمام بورتو الجيزة

صدى البلد

حقق فريق المستقبل فوزاً كبيراً على نظيره بورتو الجيزة بأربعة أهداف دون رد ، فى المباراة التى أقيمت على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن أولى المباريات الودية التى يخوضها الفريق منذ تكوينه .

 وقام الجهاز الفنى بقيادة عماد جابر ومعاونه أحمد طه خلال المباراة على الدفع بجميع اللاعبين خلال شوطى المباراة ، لينجح الفريق البترولى فى فرض سيطرته الكاملة طوالى الشوطين ويقدم عرضاً مميزاً ليتمكن لاعبوه من هز شباك بورتو الجيزة بأربع أهداف خلال الشوط الثانى أحرزهم اللاعبين محمد وليد جدو هدفين ولكل من محمد عماد وأحمد نادى هدفاً . 

وحرص رئيس النادى أيمن الشريعى ، والكابتن محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين على التواجد ومشاهدة المباراة بالكامل ، للوقوف على مستويات اللاعبين ، تمهيداً لإنتقاء أفضل العناصر المميزة ، لمنحهم فرصة الانضمام المبكر إلى الفريق الأول .

 يذكر أن "فريق المستقبل" يضم عدداً من اللاعبين المميزين من فرق الناشئين مواليد "2001 - 2003 - 2004"، وذلك ضمن خطة متكاملة يدعمها مجلس إدارة النادى للاستفادة من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة، سواءً لدعم صفوف الفريق الأول، أو الاستفادة بمقابل بيع اللاعبين أو إعارتهم إلى الأندية الأخرى.

فريق المستقبل بورتو الجيزة أخبار الرياضة اخبار محلية مباراة ودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

تراجع مفاجئ لـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

ترشيحاتنا

نصائح طبية للتعامل مع سعال الأطفال

قرار من الأهلي بـ إعلان اسم المدرب الجديد بعد لقاء القمة

السيسي: شراكة مصرية أمريكية تتضمن عددا من الأحداث بأفريقيا حول التكيف العام

السيسي: مصر تبذل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف لرفع طموحها المناخي.. فيديو

تقسيمة فنية في ختام مران الزمالك استعدادا لمباراة القمة 124

منصة حصص مصر : تابعوا مراجعات الثانوية العامة بـ 120 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

مش عارفة استوعب خبر رحيلك.. وداعا المخرجة الشابة نسمة زعزو

رضا عبد العال.. تعرض للسحر في الزمالك وهدد باعتزال التحليل والتخلص من حياته

محمد صبحي يعلن تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة.. فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ