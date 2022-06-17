فريق المستقبل بإنبي يفوز في أولى مبارياته الودية أمام بورتو الجيزة

حقق فريق المستقبل فوزاً كبيراً على نظيره بورتو الجيزة بأربعة أهداف دون رد ، فى المباراة التى أقيمت على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن أولى المباريات الودية التى يخوضها الفريق منذ تكوينه .

وقام الجهاز الفنى بقيادة عماد جابر ومعاونه أحمد طه خلال المباراة على الدفع بجميع اللاعبين خلال شوطى المباراة ، لينجح الفريق البترولى فى فرض سيطرته الكاملة طوالى الشوطين ويقدم عرضاً مميزاً ليتمكن لاعبوه من هز شباك بورتو الجيزة بأربع أهداف خلال الشوط الثانى أحرزهم اللاعبين محمد وليد جدو هدفين ولكل من محمد عماد وأحمد نادى هدفاً .

وحرص رئيس النادى أيمن الشريعى ، والكابتن محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين على التواجد ومشاهدة المباراة بالكامل ، للوقوف على مستويات اللاعبين ، تمهيداً لإنتقاء أفضل العناصر المميزة ، لمنحهم فرصة الانضمام المبكر إلى الفريق الأول .

يذكر أن "فريق المستقبل" يضم عدداً من اللاعبين المميزين من فرق الناشئين مواليد "2001 - 2003 - 2004"، وذلك ضمن خطة متكاملة يدعمها مجلس إدارة النادى للاستفادة من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة، سواءً لدعم صفوف الفريق الأول، أو الاستفادة بمقابل بيع اللاعبين أو إعارتهم إلى الأندية الأخرى.