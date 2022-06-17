صلاح حسين: صناعة الكوك من الصعب أن تتكبد خسائر لأنها قائمة بذاتها

قال المهندس صلاح حسين، رئيس قطاعات المصانع بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، إن صناعة الكوك في مصر، قائمة بذاتها، وليست ملحقة بصناعة أخرى.

وأضاف حسين، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذى يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أنه من الصعب أن تتعرض صناعة الكوك لخسائر في أي مكان بالعالم.

وتابع أن صناعة الكوك، من الصعب أن تتكبد خسائر؛ خاصة أنها قائمة بذاتها، ولا تستهلك أي طاقة، ولا تحتاج غاز أو كهرباء أو أي نوع من أنواع الطاقة، ولكنها تتعرض للخسارة في حالة واحدة؛ وهي أن يتم إقامة مصنع على طاقة إنتاجية معينة، ولا يتم تنفيذ تلك الاستراتيجية.

الطاقة الإنتاجية

وذكر المهندس صلاح حسين أن شركة الكوك تنتج عدة منتجات كيماوية، والطاقة الإنتاجية للمصانع حاليا 400 ألف طن سنويا.

واستطرد رئيس قطاعات المصانع بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات أن الكوك ارتبط بشركة الحديد والصلب وهو ما عطلها عن البحث عن أسواق أخرى، كما أن الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت أهمية انتاج شركة الكوك.