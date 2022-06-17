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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح حسين: دول عدة طلبت إبرام عقود طويلة الأجل مع شركة الكوك

صناعة الكوك
صناعة الكوك

كشف المهندس صلاح حسين، رئيس قطاعات المصانع بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، سبب خسائر شركة الكوك فى الأعوام السابقة.

وأوضح حسين، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذى يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، إن الشركة القابضة طلبت تخفيض الميزانية؛ مما أدى لخسارة شركة الكوك، معقبا: "أفران شركة الكوك لا تعمل بكامل طاقتها". 

وتابع : من المتوقع أن تحقق شركة الكوك 22 مليون جنيه أرباح للعام المالي الحالي.

عقود طويلة الأجل 

وكشف المهندس صلاح حسين، أن الشركة تلقت طلبات من عدة دول، لإبرام عقود طويلة الأجل، موضحا أن إنتاج شركة الكوك يمكنه تغطية السوق الخارجي.

وذكر المهندس صلاح حسين، رئيس قطاعات المصانع بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، أن شركة الكوك هي الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط.

صناعة الكوك خسائر شركة الكوك عقود طويلة الأجل السوق الخارجي قطاعات المصانع

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