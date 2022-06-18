ارتفاع في أسعار بيجو 2008 موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

شهدت النسخة بيجو 2008 موديل 2022 بعض التغيرات السعرية، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه السيارة والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية من عائلة الـ SUV، وقدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 7 الاف جنيه.

تعتمد السيارة بيجو 2008 موديل 2022 على محرك بسعة 1200 سي سي تيربو ثلاثي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

بيجو 2008 موديل 2022

وبهذه الامكانيات الفنية تستطيع السيارة بيجو 2008 موديل 2022 أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

بيجو 2008 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 2008 موديل 2022 عدة تجهيزات ومنها شاشة ملونة قياسها 7 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مع نظان صوتي وترفيهي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ورز تفعيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما مع حساسات حركة أمامية للفئة عالية التجهيز.

بيجو 2008 موديل 2022

وتحتوي السيارة بيجو 2008 موديل 2022 على جنوط رياضية 16 بوصة، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، واضاءة LED، مع اقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، وابعاد هيكلية قدرت بـ 4300 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1550 مم، ومساحة تخزين تتسع إلى 434 لتر.

بيجو 2008 موديل 2022

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 459.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 494.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 536.990 جنيه.